Pronto il rinnovo di Kvaratskhelia

Il grande assente della partita con la Cremonese, in Coppia Italia, Kvicha Kvaratskhelia è pronto a rientrale per il derby campano con la Salernitana. Mentre il mister quindi prepara la prossima partita, la società partenopea si sofferma su quelli che sono i contratti dei suoi calciatori. Uno dei rinnovi che sembra essere pronto per le prossima stagione è proprio quello della stella georgiana.

Il numero 77 sembra volersi legare a Napoli e non lasciare la Campania il prossimo anno. Questo fa ben sperare e come ha ribadito il suo procuratore, per ora il futuro di Kvara si tinge di azzurro. Il prolungamento del contratto del georgiano dovrebbe essere fino al 2028 e non sembrano esserci per ora grosse offerte da strappare il talentuoso giocatore al Napoli.

Mamuka Dzugel si è rivolto così ai media georgiani allontanando le voci di mercato che vedono Kvara vicino al Manchester City: “Non ho nessuna richiesta dagli inglesi e lo stesso vale anche per il Napoli, ma al di là di questo credo sia fondamentale analizzare un aspetto. In azzurro c’è la possibilità di vincere la Serie A ed è possibile lottare in Champions League. In un momento del genere, mi dite come Kvicha possa pensare ad un’altra squadra?”

Il Napoli vola e quindi può provare a blindare i suoi calciatori. Kvaratskhelia è stato fondamentale per gli azzurri in questa prima parte di stagione mostrando a tutta Europa le sue grandissime qualità. Con le sue giocate e con la sua qualità è riuscito sino ad ora a segnare nove reti in venti presenze.

Sicuramente da qui sino all’estate sentiremo molto parlare del talento georgiano sopratutto in chiave di calciomercato. Sarà accostato probabilmente ai club più prestigiosi del mondo ma la speranza dei tifosi partenopei è che la dirigenza azzurra possa tenere Kvara al Napoli il più possibile.