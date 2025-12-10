Proposto al Napoli un ex esterno d’attacco della Serie A!

L’interesse del Napoli per Jérémie Boga nasce in un momento delicatissimo per l’esterno offensivo ivoriano, oggi ai margini del progetto del Nizza dopo i fatti delle ultime settimane. Il club azzurro osserva con attenzione l’evolversi della situazione, ma lo scenario che ruota attorno al giocatore è ben più ampio e carico di tensioni, con uno spogliatoio spaccato e una piazza completamente in rivolta.

A Nizza il clima è ormai rovente. Dopo la sconfitta contro il Lorient, un gruppo di circa 400 ultras ha atteso la squadra al centro sportivo: quello che doveva essere un confronto verbale si è trasformato in una vera e propria rissa. Tra i calciatori maggiormente coinvolti e colpiti ci sono stati proprio Boga e Terem Moffi. Nella gara successiva contro l’Angers, persa 1-0, i compagni sono scesi in campo con i nomi di Boga e Moffi stampati sulle maglie, per manifestare solidarietà verso i due aggrediti. Un gesto che però non è stato apprezzato dagli ultras, che hanno fischiato la squadra fin dal riscaldamento e per tutti i 90 minuti di gioco.

La situazione personale di Boga è precipitata ulteriormente dopo l’aggressione. Secondo il comunicato ufficiale del club, sia lui che Moffi hanno riportato conseguenze fisiche e psicologiche tali da rendere impossibile un rientro immediato in campo. Entrambi hanno ottenuto un certificato medico di hanno già intrapreso azioni legali contro i responsabili dell’imboscata. Di fatto, oggi vivono da separati in casa e la loro cessione a gennaio appare quasi inevitabile.

In questo contesto si inserisce il Napoli, che – secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb – si è visto proporre il cartellino di Boga negli ultimi giorni. Il profilo dell’esterno piace per capacità di salto dell’uomo e versatilità offensiva, ma al momento la dirigenza partenopea ha deciso di mettere la trattativa in standby. Le priorità del club sono altre: trovare un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia difensiva e inserire un centrocampista che possa far fronte alla lunga lista di infortuni nel reparto.

Per Boga si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo la sua esperienza al Sassuolo, per cui non dovrebbe avere grossi problemi di adattamento. La sua collocazione tattica, inoltre, nel nuovo scacchiere disegno da Antonio Conte sarebbe perfetta: potrebbe andare a ricoprire il ruolo di esterno d’attacco rappresentando una valida alternativa a Lang o Neres.