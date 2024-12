Prosegue il percorso degli Stati Generali delle Politiche Giovanili del Forum della Regione Campania

Napoli, 12 dicembre 2024 – Dopo il successo della prima tappa tenutasi il 6 dicembre all’Holiday Inn di Napoli, gli Stati Generali delle Politiche Giovanili della Campania, promossi dal Forum Regionale dei Giovani, proseguono il loro percorso con due importanti appuntamenti a Salerno e Caserta. L’iniziativa, che coinvolge complessivamente oltre 350 giovani campani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, punta a consolidare un dialogo partecipativo con le istituzioni e a proporre azioni concrete per il miglioramento delle politiche giovanili regionali.

Prossimi Appuntamenti:

Salerno: 13 dicembre 2024 – Mediterranea Hotel

13 dicembre 2024 – Mediterranea Hotel Caserta:14 dicembre 2024 – Grand Hotel Vanvitelli

Salerno – Mediterranea Hotel. La giornata a Salerno si aprirà alle ore 10:30 con l’intervento introduttivo di Giuseppe Caruso, Presidente del Forum Regionale dei Giovani, accompagnato da Federica Fortino, Anci Giovani Campania, e Rosario Madaio, Coordinatore Provinciale dei Forum dei Giovani Salerno. Saranno presenti Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, Giovanni Guzzo, Vicepresidente della Provincia di Salerno, Corrado Matera, Consigliere regionale, Andrea Volpe, Consigliere regionale, Piero De Luca, Deputato della Repubblica. Nel pomeriggio, una sessione interattiva vedrà i partecipanti coinvolti in workshop tematici, guidati da esperti come Francesco Piemonte, Presidente Moby Dick ETS, e Stefania Leone, Osservatorio Giovani OCPG – Unisa, con l’obiettivo di co-programmare interventi innovativi per il territorio.

Caserta – Grand Hotel Vanvitelli. Il giorno seguente, il focus si sposterà a Caserta, dove Giuseppe Caruso aprirà i lavori, alle ore 10:30, insieme a Stefano Lombardi, Coordinatore Anci Giovani Campania, e Renzo Carusone, Forum Regionale dei Giovani. Modererà Nicola Griffo, Ufficio di Presidenza Forum Regionale dei Giovani. Interverranno Carlo Marino, Sindaco di Caserta, Marcello De Rosa, Presidente della Provincia di Caserta, Gianpiero Zinzi, Deputato della Repubblica, Nicola Caputo, Assessore Regionale all’Agricoltura, Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio regionale della Campania, e altri illustri ospiti, tra cui accademici come Umberto Ronga, Prof. Ordinario di Diritto costituzionale dell’Università Federico II di Napoli, Adriano Cozzolino, Prof. di Relazioni Internazionali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, e Massimiliano Cerciello, Prof. di Economia del Lavoro dell’Università Parthenope di Napoli. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, avranno luogo i tavoli di lavoro coordinati dalla Commissione del Forum “Sviluppo Politiche Giovanili Caserta” e da Anci Giovani Campania, ai quali parteciperanno giovani amministratori, associazioni e forum del territorio casertano. La giornata si concluderà alle 17:30 con la II Plenaria, durante la quale verranno consegnati gli attestati di partecipazione.

Giuseppe Caruso, Presidente del Forum Regionale dei Giovani, ha dichiarato: «Gli Stati Generali delle Politiche Giovanili rappresentano un’opportunità unica per ascoltare la voce dei giovani campani, elaborare proposte e trasformarle in progetti concreti. Il nostro motto, “Sarà quel che saremo noi”, incarna la visione di un futuro costruito insieme, con il contributo attivo di tutti i partecipanti».

Le due tappe offriranno non solo momenti di confronto e dibattito, ma anche attività pratiche di co-programmazione per elaborare strategie efficaci e condivise. Al centro dei lavori, il futuro bando “Giovani in Comune 2.0”, che mira a finanziare forum giovanili comunali per rafforzare la governance locale e promuovere una partecipazione giovanile attiva.

Con queste iniziative, gli Stati Generali delle Politiche Giovanili si confermano una piattaforma di ascolto e progettazione fondamentale per costruire una Campania più inclusiva e sostenibile.