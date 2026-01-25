Provincia di Caserta, terribile incidente stradale: perde la vita un uomo di 50 anni

Un drammatico incidente stradale si è verificato lungo via Vaticale, l’importante arteria di collegamento tra Casal di Principe e Grazzanise, trasformando una normale giornata in una vera tragedia. La violenza dell’impatto ha immediatamente fatto comprendere la gravità della situazione.

Due automobili sono rimaste coinvolte in un scontro frontale devastante, che non ha lasciato scampo a uno dei conducenti. Il bilancio dell’incidente è purtroppo di una vittima, mentre la strada è rimasta a lungo interessata dalle operazioni di soccorso.

A perdere la vita è stato un uomo di 50 anni, residente a Grazzanise. In base alle prime ricostruzioni, uno dei veicoli avrebbe perso il controllo, invadendo improvvisamente la corsia opposta e causando l’impatto fatale.

Le condizioni del 50enne sono apparse da subito gravissime. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale, l’uomo è deceduto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati nello schianto.