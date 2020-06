Provincia di Napoli, festa di 18 anni in giardino: irruzione della Polizia Municipale, sanzioni a 28 persone

Festeggiavano un compleanno di 18 anni in maniera spensierata e senza alcun rispetto delle norme sul distanziamento sociale fino all’intervento della Polizia Municipale, l’episodio è accaduto nel comune di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

A segnalare l’accaduto sono stati i vicini, che hanno notato la presenza di un folto gruppo di persone incuranti delle norme anti-covid e contattato le forze dell’ordine, che dopo pochi istanti sono arrivate sul posto.

La Polizia Municipale ha identificato e disposto sanzioni amministrative per ben 28 persone, beccate nel giardino dell’abitazione con tanto di musica e alcol.

In Campania non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. L’ultimo in ordine di tempo è quello relativo al festino clandestino organizzato a San Giorgio a Cremano, sempre in provincia di Napoli.

Al party ha preso parte anche un 17enne del posto, poi risultato positivo a tampone e costretto all’isolamento domiciliare così come i suoi amici, circa una trentina di cui molti minorenni, tutti in isolamento domiciliare.