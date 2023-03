PSG, Fabian Ruiz flop: l’ex Napoli in lista per essere ceduto dopo un solo anno

Diversi calciatori, dopo aver lasciato Napoli, non sono riusciti a mantenere lo stesso rendimento avuto con la maglia azzurra. È il caso, questa volta, di un giocatore che ha lasciato la città partenopea lo scorso anno dopo aver rifiutato il rinnovo contrattuale del presidente Aurelio De Laurentiis: Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo è stato infatti venduto ad un prezzo di saldo al PSG per via del contratto in scadenza. Il suo rendimento, questa stagione, è sempre stato sottotono e solo uno è stato il gol con la maglia della squadra parigina.

Per questo motivo il PSG starebbe già facendo le sue valutazioni sul calciatore, il quale potrebbe andare via a giugno, forse in prestito. Il suo ingaggio, in questo momento, risulta fuori luogo rispetto al potenziale che sta esprimendo in campo e pochi sarebbero i club disposti a sborsare una tale somma.

Per l’ex Napoli ci sarebbe un futuro di Liga. Da sempre, infatti, Fabian Ruiz ha espresso il suo gradimento per il campionato spagnolo.