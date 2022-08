Psg furioso contro la resistenza dell’Inter: “I parigini vogliono Skriniar, ecco il piano”

In queste ultime settimane le voci di mercato in entrata e in uscita per quanto riguarda l’Inter si fanno sempre più insistenti, soprattutto per quanto riguarda calciatori come Skriniar, dato in partenza già da diverso tempo.

Per il giocatore, però, non è stato trovato alcun accordo convincente a detta della dirigenza nerazzurra, e quanto pare al Paris Saint-Germain non è proprio andata giù la resistenza dei milanesi.

Nonostante attualmente il difensore slovacco sia in scadenza nel 2023 (ma pronto a rinnovare). Ebbene, come scrive il Messaggero oggi in edicola, Al Khelaifi, presidente del PSG, sarebbe pronto a convincere il calciatore a parametro zero la prossima estate.

Il mezzo? I soldi, ovviamente. Sul piatto infatti il presidente sarebbe in grado di offrire uno stipendio degno di nota, al quale il difensore difficilmente potrebbe dire no (si parla infatti di circa 9 milioni di euro annui”.