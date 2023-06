PSG, la pista Mourinho si raffredda: Luis Enrique in pole

José Mourinho, nonostante le ultime voci, potrebbe non finire sulla panchina del PSG. I parigini sarebbero intenzionati a puntare tutto su di Luis Enrique

Nononstante le recenti voci, alla fine José Mourinho potrebbe restare nella capitale o, almeno, non andare al PSG. L’allenatore portoghese è da lungo tempo dato per fatto in direzione Francia, con i parigini che avrebbero però fatto un passo indietro.

Infatti, Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, non sarebbe convinto del tecnico lusitano e preferirebbe virare su Luis Enrique per sostituire Galtier. L’attuale allenatore dei parigini, infatti, dovrebe lasciare salvo clamorosi dietrofront dell’ultimo minuto. A pesare sul suo addio sarebbero i risultati europei, oltre che un clima all’interno dello spogliatoio non propriamente salubre.

Mourinho nega

Qualche settimana fa, José Mourinho ha negato la possibilità di approdo a Parigi. Ecco cosa ha detto: “Se mi cercano non mi hanno trovato perché non hanno parlato con me”. Parole che la dicono lunga sull’andamento della trattativa, che potrebbe non essere addirittura iniziata.

La possibilità, infatti, è che ci siano stati solo contatti con l’entourage dell’allenatore portoghese che sembra però possa non restare comunque in giallorosso: “Resto fino a lunedì poi andrò in vacanza. Domenica giocheremo, io non ci sarò. perchè ho il record di sanzioni nel calcio italiano che sembro un criminale“. Parole dure e che aprono ad un addio, tutto dipenderà dal calciomercato estivo e dalla programmazione che la Roma ha intenzione di adottare per la prossima stagione. Una cosa è sicura, la mancanza di Champions League potrebbe pesare parecchio sulla decisione.