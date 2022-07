PSG libera tutti, nomi che interessano anche all’Inter

Il PSG sembra voler cedere vari giocatori, tra cui anche alcuni proposti all’Inter. I nerazzurri vogliono però un giocatore

Il Paris Saint Germain ha intenzione di cedere ben 11 giocatori. A rivelarlo è Le Parisien, che avrebbe rivelato anche la lista dei possibili partenti.

Sono tanti i nomi in uscita dai francesi, anche profili proposti ai nerazzurri nell’affare Skriniar, in una lista stilata dal quotidiano francese. Ecco tutti i nomi:

Abdou Diallo

Idrissa Gueye

Layvin Kurzawa

Dina Ebimbe

Thilo Kehrer

Julian Draxler

Leandro Paredes

Mauro Icardi

Danilo Pereira

Ander Herrera

Georginio Wijnaldum

Tutti giocatori che farebbero comodo a qualsiasi realtà di Serie A, con il PSG che alcuni li ha anche proposti all’Inter. Infatti, Diallo, Draxler e Kehrer sarebbero i prescelti dei parigini come moneta di scambio. L’Inter ha detto no, ma punta comunque ad un altro giocatore.

L’argentino interessa

È Leandro Paredes colui che i nerazzurri sembrano volere per il proprio centrocampo. Il calciatore ex Roma, però, è voluto anche dalla Juventus che al momento sembra essere in netto vantaggio.

Nei prossimi giorni Inter e PSG si incontreranno per definire la trattativa per la cessione di Milan Skriniar, ma è difficile che i nerazzurri riescano ad avere Leandro Paredes. Il giocatore, dal canto suo, non si è ancora esposto particolarmente ma un trasferimento a Milano potrebbe essere cosa gradita. Resta da capire quanto la Juventus possa spingersi in là per averlo, con il PSG che chiede almeno 20 milioni di euro per il centrocampista argentino. La trattativa si fa bollente e presto ne sapremo di più.