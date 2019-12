PSG, non solo Emre Can: nel mirino anche Gonzalo Higuain

Si scalda l’asse Parigi-Torino, PSG e Juventus stanno provando a mettere in piedi varie operazioni mercato in ottica gennaio: i nomi in ballo sarebbero quelli di De Sciglio, Emre Can e Leandro Paredes. Stando però a quanto riporta in Argentina El Intransigente, il Paris Saint-Germain avrebbe messo gli occhi anche su Gonzalo Higuain.

INDISCREZIONE – Secondo il noto giornale i parigini avrebbero individuato nel Pipita il rinforzo ideale per il reparto avanzato e potrebbero sfruttare il fattore contratto, con l’argentino in scadenza nel 2021 e ancora lontano dal rinnovo.

RIVINCITA – In estate Higuain era dato come sicuro partente, ma l’argentino ha puntato i piedi decidendo di restare a Torino per via dell’approdo di Maurizio Sarri. In poco tempo il Pipita si è ripreso il posto da titolare nell’undici bianconero collezionando 20 presenze tra campionato e Champions, condite da 6 reti e 6 assist.

SCENARIO FUTURO – Per Sarri è divenuto un elemento fondamentale della rosa e la Juventus al momento non sembrerebbe intenzionata a prendere in considerazione eventuali offerte. Higuain resterà a Torino fino al termine della stagione, poi la società dovrà scegliere se rinnovargli il contratto o lascialo andare.