PSG, Pochettino chiede Aguero e libera Icardi: possibile ritorno in Italia?

L’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint Germain ha cambiato i piani della squadra parigina. Su tutti, secondo quanto riportato dal media francese Le 10 Sport, a farne le spese potrebbe essere Mauro Icardi.

L’attaccante argentino infatti sembra non rientrare nei piani del tecnico ex Tottenham e potrebbe cercare sistemazione altrove. Pochettino infatti, per il suo nuovo attacco, ha chiesto esplicitamente Sergio Aguero, in scadenza di contratto nel 2021.

L’arrivo del centravanti del Manchester City taglierebbe così definitivamente dal progetto del PSG Mauro Icardi, il quale, secondo i vari rumors, avrebbe ancora in testa il pallino della Serie A. Al momento comunque non è chiara la prossima destinazione dell’attaccante argentino, ma rimanendo in Italia vi è una squadra in particolare che potrebbe fiondarsi sulle sue tracce.

Si tratta della Juventus, che è già stata per parecchio tempo in passato molto vicina all’acquisto dell’ex Inter. Icardi rimane di forte gradimento nell’ambiente bianconero e potrebbe divenire realtà nell’eventualità che Paulo Dybala lasciasse il club di Torino.

Sullo sfondo non è da escludere poi il Napoli, quantomeno perché il presidente Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto la sua profonda ammirazione nei confronti dell’attaccante argentino. Ovviamente però è in tal senso da considerare il costoso e recente acquisto di Osimhen da parte della società partenopea, che non ha quindi il posto al momento per un nuovo centravanti.