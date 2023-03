PSG su Haaland, Manchester City su Vlahovic?

Il Paris Saint Germain starebbe spingendo per arrivare ad Erling Haaland. Difficile che il calciatore si muova, ma nel caso in cui avvenga il City potrebbe buttarsi sul serbo

Già a gennaio sembrerebbe poterci essere stato un approccio, ma nella prossima finestra estiva il tutto potrebbe accadere. Stando quanto riportato da Repubblica, a gennaio il Manchester City avrebbe tentato un approccio per Dusan Vlahovic.

La Juventus ha rifiutato ogni offerta, proveniente prevalentemente dalla sponda rossa di Manchester, ma nel caso in cui dovesse uscire Erling Haaland le cose potrebbero cambiare. Infatti, stando a quanto arriva dalle ultime ore il Paris Saint Germain starebbe tentando in tutti i modi di prelevare l’attaccante norvegese dal Manchester City e potrebbe concretizzare alcune offensive già dalla prossima estate.

Pronta una sontuosa offerta

Stando a quanto arriva da AS, il Paris Saint Germain starebbe pensando ad un’offerta di circa 197 milioni di euro al Manchester City, che potrebbe far tentennare i citizens. Però, sembra improbabile che Haaland si muova.

Il giocatore, infatti, ha dichiarato a più riprese di essere tifoso della squadra in cui attualmente gioca dove ha militato anche suo padre. Infatti, al suo arrivo ha dichiarato: “Seguo il Manchester City da tutta la vita, qui mi sento a casa. Ho sempre amato questo club e ho guardato con grande interesse quanto hanno fatto nelle ultime stagioni. Inoltre adoro lo stile di gioco di Guardiola, penso che sia perfetto per me. Sono sicuro che riuscirò a migliorarmi ulteriormente. È davvero un giorno speciale per me e tutta la mia famiglia”.