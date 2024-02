Psg su Osimhen per sostituire Mbappe

Victor Osimhen sarebbe il prescelto del Paris Saint Germain per sostituire Kylian Mbappe. Il francese andrà al Real Madrid

Il Real ha, ormai, chiuso per Kylian Mbappe. Il talento francese si svincolerà dal Paris Saint Germain la prossima estate, il suo contratto è in scadenza e non ha voluto rinnovare. È partito, dunque, il toto post Mbappe al Paris Saint Germain.

I parigini hanno varato diversi profili per sostituirlo, ma in cima alla lista dei desideri degli attaccanti c’è Victor Osimhen. La punta nigeriana sembra essere intenzionata ad andar via da Napoli nonostante il rinnovo di contratto, ma la priorità sarebbe la Premier League.

Parigi destinazione più probabile

Nonostante il Paris Saint Germain abbia sondato anche Rafael Leao e Marcus Rashford, il calciatore nigeriano è il più papabile per la corsa all’attaccante del Napoli. Il giocatore, come detto, non ha mai nascosto la volontà di andare in Inghilterra ma un ritorno in Francia non sarebbe sgradevole per lui. Specialmente se dovesse avvenire alla corte di Luis Enrique, dove potrebbe ritrovarsi a lottare per la Champions League ogni anno.

Su di lui ci sono anche il Chelsea, il Manchester United e l’Arsenal con il Real Madrid che fa da possibile outsider. I madrileni, infatti, puntano a prendere anche lui per farne un degno erede del già partito Karim Benzema. In questa stagione Joselu sta facendo benissimo, ma è già avanti con l’età. Serve una punta giovane, con il Real Madrid che vuole Osimhen. Il Paris Saint Germain, però, farà di tutto per vincere la corsa per il calciatore.