PSG su Ronaldo: Icardi possibile contropartita

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora incerto. La Juventus non sembra intenzionata ad offrirgli il rinnovo contrattuale e lo stesso giocatore starebbe riflettendo sulla possibilità di lasciare Torino dopo una stagione non certo esaltante a livello squadra.

Sulle tracce di Ronaldo da diverso tempo c’è il Paris Saint-Germain, che in estate potrebbe perdere Mbappé. Il francese è accostato con insistenza al Real Madrid e il club parigino qualora l’affare andasse in porto non vuole farsi trovare impreparato.

Stando a quanto riporta in Spagna “Todofichajes”, il PSG per convincere la Juventus sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Mauro Icardi.

Il centravanti argentino in questa stagione ha realizzato 7 reti in 19 presenze, ma non è mai entrato in pianta stabile nel giro dei titolari. Motivo per cui il PSG non avrebbe problemi a sacrificarlo per creare la coppia d’attacco Neymar-CR7.

Icardi dal canto suo sarebbe felice di approdare alla Juventus e vedrebbe di buon occhio la possibilità di tornare a vivere in Italia.