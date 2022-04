PSG, via gli argentini e la Juventus…

Il PSG sembrerebbe pronto a vendere tutti gli argentini in rosa tranne Messi. Alcuni giocatori interessano alla Juventus

C’è insoddisfazione nella capitale francese. A Parigi si respira un clima ostico, con il PSG che non sembra intenzionato a continuare con tanti dell’attuale squadra.

Il primo è Mauricio Pochettino, che a fine stagione farà sicuramente i bagagli. La stagione – complice l’uscita dalla Champions League – è ritenuta fallimentare dalla dirigenza dei francesi. L’allenatore non è l’unico argentino che dirà addio.

Fuga di argentini

Tolto Messi, a quanto pare, verranno venduti tutti i rappresentanti dell’albiceleste in rosa. Primo Leandro Paredes, centrocampista che interessa fortemente alla Juventus e che potrebbe venir via ad un prezzo di saldo.

Discorso differente per Mauro Icardi. L’attaccante si è visto vicino al bianconero in inverno, salvo poi saltare. Cherubini non sembra interessato all’acquisto, puntando ad altri profili. Il centravanti ex nerazzurro ha bisogno di rilancio e di certo non sarà con la maglia bianconera. Per lui non si è fatto avanti ancora nessuno, anche per via dei prezzi troppo elevati fatti dalla società francese.

Angel Di Maria già lo sapevamo e appare come impossibile un suo trasferimento in bianconero. Il suo contratto è in scadenza, ma ha uno stipendio troppo elevato rapportato all’età. Da Torino vorrebbero qualcuno di più giovane, quindi possibile che il calciatore argentino si accasi altrove. Possibile un ritorno in patria o comunque un’esperienza fuori dall’Europa. La Juventus resta comunque vigile, anche perché le opportunità di mercato sono tante e le possibilità dal PSG possono rivelarsi ghiotte.