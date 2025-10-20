PSV-Napoli, quattro recuperi importanti per Antonio Conte: solo un titolarissimo sarà out

Il Napoli ritrova finalmente serenità sul fronte degli infortunati. Dopo settimane di attesa, Alessandro Buongiorno e Matteo Politano tornano a disposizione di Antonio Conte, pronti non solo a entrare, ma a riprendersi una maglia da titolare nella sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven.

Due recuperi pesanti che ridanno qualità, intensità e soluzioni al tecnico azzurro. Entrambi avevano ritrovato il campo a Torino, ma adesso sembrano pronti a partire dall’inizio, segnale di una condizione ormai ritrovata.

Conte può quindi tornare a contare su un Napoli più vicino alla sua idea di squadra: solido dietro e dinamico sulle corsie. Tuttavia, non mancano le preoccupazioni nella zona offensiva, dove continua l’emergenza legata all’assenza di Rasmus Hojlund, ancora fermo ai box per un fastidio muscolare che non gli consente di essere al top.

In sua assenza, sarà ancora Lorenzo Lucca a caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco. L’attaccante italiano sta vivendo un momento di fiducia e dovrà confermarsi anche in Europa, contro un avversario di grande intensità come il PSV. Un’ulteriore bella notizia è il recupero di Scott McTominay, così come quella di Amir Rrahmani. Quest’ultimo, tuttavia, resterà ancora fermo vista l’assenza prolungata.