lunedì, Ottobre 20, 2025
PSV-Napoli, Conte tira il fiato: ci sono due buone notizie!

Walter Molino
Di Walter Molino
Conte
Antonio Conte, Foto Wikimedia Commons

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV, arrivano due buone notizie dal fronte infortuni per il tecnico Antonio Conte. Per la trasferta olandese, infatti, a disposizione del Napoli sin dal primo minuto torneranno sia Alessandro Buongiorno che Matteo Politano.

I due calciatori erano partiti dalla panchina nella sconfitta di sabato contro il Torino, inseriti poi a partita in corso per cercare di raddrizzare una gara che non è riuscita a far raccogliere punti al Napoli. La seconda sconfitta in campionato lascia gli azzurri a 15 punti al pari di Roma e Inter, mentre il Milan che ha battuto la Fiorentina a San Siro si è portato al primo posto in solitaria. 

Antonio Conte può dunque tirare un sospiro di sollievo alla luce della delicata situazione infortuni visto che i già assenti per il Torino Hojlund e McTominay non recuperano per il PSV e si spera di averli a disposizione per il big match di sabato contro l’Inter.

La sfida al Philips Stadion sarà molto importante per gli azzurri in chiave qualificazione alla prossima fase della Champions League: dopo due giornate il Napoli si ritrova con 3 punti in virtù della sconfitta maturata all’Etihad contro il City e della vittoria casalinga dell’ultima giornata contro lo Sporting Lisbona.

Per Conte sarà importante quindi il recupero sia di Buongiorno che di Politano, mentre in attacco verrà data fiducia obbligata ancora a Lorenzo Lucca che avrà l’occasione di mettersi in mostra e riscattarsi dopo le critiche per le ultime prestazioni.

Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
