Pulisic in fuga da Londra: Juventus e Inter pronte all’offerta

Pulisic sembra intenzionato ad andar via il prima possibile dal Chelsea, con varie squadre pronte ad accaparrarselo

Il calciatore statunitense non sembra avere più così tanto spazio a Stamford Bridge e con le troppe aspettative su di lui sin dal suo arrivo sembra non ci possa essere più una via per continuare insieme. Il Chelsea sta valutando la cessione, con il giocatore che sarebbe ben contento di andar via.

Tante le squadre interessate a lui, con Juventus e Inter pronte a far di tutto pur di avere il giocatore. Qualche anno fa il calciatore arrivò al Chelsea per circa 60 milioni di euro, che non si sono ripagati con il tempo.

Tentativi italiani

Sul giocatore primariamente c’è il Manchester United, che già in estate c’ha provato. Con l’addio di Cristiano Ronaldo i Red Devils potrebbero riprovarci, considerando che qualcuno in quel ruolo dovrà essere preso. Sfumato Gakpo, andato al Liverpool, all’Old Trafford potrebbe arrivare lo statunitense.

Il suo contratto scade nel 2024, dunque Juventus e Inter potrebbero cercare di strappare in extremis un prestito per evitare che resti in Inghilterra. Intanto il giocatore qualche giorno fa ha espresso quello che prova in questo momento, aprendo alla sua cessione. Ecco cosa ha detto: “In questo momento sono tornato al Chelsea e sono pronto a finire la stagione. La mia mente è assolutamente concentrato a questo per ora. Nel calcio non si sa mai, le cose cambiano e tutto può succedere. Per il momento sono contento di lavorare per il Chelsea e sto facendo il massimo per la squadra dove mi trovo“