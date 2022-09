Pulisic, la Juventus ci prova e il Chelsea fa il prezzo

Il Chelsea avrebbe già in mente quanto chiedere per far partire Pulisic. Il calciatore è nel mirino della Juventus

La Juventus a fine stagione dovrà fare i conti con l’addio di Angel Di Maria. Il calciatore ha firmato per una singola annata, con i bianconeri che si starebbero già guardando intorno per sostituirlo.

Il rapporto tra il Fideo e Allegri sembra non essere dei migliori, con l’argentino addirittura espulso nell’ultima partita di campionato. Il calciatore sembrerebbe già proiettato verso la ripresa, con tanta voglia di giocare. Ci sarà da scontare la squalifica, ma intanto si parla di mercato.

Pulisic nel mirino

In tal senso, la Juventus avrebbe già in mente di provare a puntare su Pulisic del Chelsea. Lo statunitense ex Borussia Dortmund sembrerebbe essere in uscita, con i londinesi che avrebbero già in mente il prezzo di cartellino.

Il calciatore arrivò per circa 64 milioni di euro in blues, dopo che il Chelsea lo lasciò per una stagione in prestito in Germania. Ora potrebbero bastare circa 35 milioni di euro per poterlo far partire, considerando che il suo contratto andrà in scadenza nel 2024. Per il momento non sembra esserci la volontà di rinnovare, con il calciatore che starebbe spingendo per un addio.

Il Chelsea negli scorsi mesi ha respinto gli affondi delle altre squadre, tra cui anche Juventus e Roma, ma adesso potrebbe tranquillamente cedere a fronte di un’offerta adeguata. La Juventus conta di ridurre il prezzo di acquisto con il passare del tempo, sfruttando la ormai prossima scadenza di contratto.