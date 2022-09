Pulisic nel mirino dei bianconeri

Christian Pulisic torna nel mirino dei bianconeri dopo l’accostamento di quest’estate. Il calciatore statunitense è in uscita dal Chelsea

Il nazionale degli Stati Uniti non è riuscito a trovare un posto fisso tra gli undici titolari a Stamford Bridge e potrebbe finire per andarsene dopo i tanti rumour della scorsa estate. Perfino suo padre parlò della questione, con il calciatore voglioso di cambiare aria.

Prima c’era Thomas Tuchel con cui i rapporti erano tesi, con lo statunitense che ha persino dichiarato di recente di un posto da titolare promesso per la semifinale di ritorno Champions League contro il Real Madrid. Il calciatore però non giocò.

Il nuovo allenatore

Graham Potter, nuovo allenatore del Chelsea, non sembra avere intenzione di sfruttare il calciatore. Dal suo canto però Pulisic continua ad avere tanti estimatori in Europa, con la Juventus che potrebbe provare a strapparlo alla concorrenza. Anche la Roma aveva preso informazioni, ma nulla più di un semplice sondaggio per i giallorossi.

Il contratto del giocatore scadrà nel 2024, con la Juventus che sembrerebbe intenzionata a provare a prenderlo ad un prezzo contenuto. In estate il giocatore si è visto accostato prepotentemente ai bianconeri, con il Chelsea che chiede De Ligt e la Juventus che avrebbe provato ad inserire lo statunitense nella trattativa. I londinesi rifiutarono, ma ora le cose sembrano cambiare. Pulisic vuole e ha bisogno di giocare, con la Juventus che potrebbe offrirgli la possibilità di mettersi in mostra in un campionato competitivo come la Serie A. Tutto è però rimandato alla prossima estate.