Pulisic potrebbe sostituire Dybala alla Juventus

Si parla della situazione Pulisic. Lo statunitense potrebbe lasciare il Chelsea e arrivare per sostituire Paulo Dybala alla Juventus

A riportarlo sono ESPN e Tuttosport, che parlano di come Christian Pulisic potrebbe essere il sostituto di Paulo Dybala in bianconero. La partenza dell’argentino potrebbe significare rifondazione – ormai ne siamo sicuri – per la Juventus arrivando all’acquisto di più pedine.

Pulisic è giovane e nonostante i londinesi sembrino puntare su di lui, le panchine iniziano ad esser troppe. Suo padre negli scorsi giorni ha pubblicato sui social – salvo poi cancellare – un post che la dice lunga.

Il post del padre e la situazione

Mark Pulisic, padre di Christian, si sarebbe sfogato sui social scrivendo ciò: “La cosa triste è che ama questo club, i suoi compagni e Londra. Dà anima e corpo per essere un professionista. Avanti figlio mio, 6 grandi mesi davanti a te”. Il post si è visto prontamente cancellato, ma questo è molto più che un semplice indizio di mercato.

Lo statunitense sembra essere in uscita da Londra, vista anche la rivoluzione in atto da parte dei londinesi. Se Tuchel punta su di lui e si vede, visto anche che le presenze stagionali dello statunitense sono ben 34 con 7 gol e 4 assist all’attivo. Purtroppo non un bottino di gradimento per il calciatore a stelle e strisce, che vorrebbe un impiego più continuo. Il suo valore di mercato si aggira sui 45 milioni di euro con un contratto in scadenza nel 2024. La Juventus potrebbe provare ad aggirare il tutto con un prestito o cercando di trattare.