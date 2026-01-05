Pur nell’emergenza, Conte ha trovato la quadra grazie a un suo calciatore

Quando c’è da fare di necessità virtù, Antonio Conte sale in cattedra e riesce a trovare la soluzione giusta anche nelle situazioni più complicate. È quanto successo in quest’inizio campionato, quando per sopperire ai tanti infortuni a centrocampo, il tecnico salentino ha ritagliato il ruolo giusto a Eljif Elmas.

Il macedone, ritornato in estate dopo l’annata al Torino dell’anno scorso, si è fatto trovare pronto di fronte ai numerosi contrattempi fisici che hanno falcidiato la mediana azzurra: Anguissa, Gilmour, De Bruyne e perfino Lobotka per alcune partite. Nessun problema: Elmas si è sempre fatto trovare pronto, sia nei due di centrocampo che in una posizione più avanzata.

È quanto sottolinea l’edizione odierna della Gazzettq dello Sport l’indomani dell’ennesima prova convincente, avvenuta a Roma contro la Lazio per 2-0 post tracollo a Udine:

“Ma c’è un altro uomo chiave nello scacchiere di Conte, Elmas. È il nuovo equilibratore tattico, quello che gioca nel mezzo spazio offensivo sinistro in attacco, ma poi diventa l’uomo che si sacrifica di più in copertura. Gli è mancato il gol, lo ha sfiorato due volte di testa (sulla seconda una clamorosa traversa), ma ha praticamente oscurato Cataldi, di fatto togliendo la luce al centrocampo di Sarri”.

Finché il resto del reparto del centrocampo non rientrerà, Elmas dovrà continuare a rimboccarsi le maniche e fare gli straordinari per fornire prestazioni all’altezza. Poi, quando rientreranno Anguissa e Gilmour, per non parlare di De Bruyne, toccherà ancora una volta a Conte reinventarsi le gerarchie della squadra per trovare il giusto minutaggio ad Elmas.