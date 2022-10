Putin, risposta dura se continueranno gli attacchi

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che se dovessero continuare gli attacchi su territorio russo potrebbero esserci grosse ripercussioni

Sempre più pericolosa la situazione tra Russia e Ucraina. La guerra continua e lo fa con la ripresa dei bombardamenti su Kiev, dopo mesi di fermo.

Infatti, la Russia non bombardava da Giugno ma ora sembra aumentare il pericolo. Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe lanciato la minaccia, con il pericolo che ora la guerra potrebbe risultare ben più cruenta.

Putin usa il pugno duro

Vladimir Putin avrebbe minacciato di continuare con i bombardamenti nel caso in cui non finissero gli attacchi di natura terroristica su territorio russo. Parole di fuoco, dunque, in un periodo che continua ad essere difficoltoso sotto ogni punto di vista.

La Russia continua ad avere contro l’Europa e non solo: anche gli Stati Uniti sono contrari a quanto sta succedendo in Ucraina, con possibili altre sanzioni in futuro. Intanto la Russia continua ad agire chiudendo i gasdotti e rischiando di creare – lo sta già facendo – veri e propri problemi a livello energetico a gran parte dell’Europa.

L’Italia e gli italiani continuano a risentirne, così come tutti gli altri, con grosse manovre che sembrano già essere in programma da parte del nuovo governo. Intanto la spesa in bolletta aumenta e il malcontento generale di conseguenza. Non è solo rincaro benzina, con l’elettricità che continua a preoccupare e i prezzi in bolletta che rischiano di lievitare veriginosamente. La guerra rischia di compromettere l’intera economia mondiale, con il pericolo di una carestia energetica.