Qual è il periodo migliore per le Vacanze in Salento?

Il Salento è tra le destinazioni più amate dagli amanti dei bagni in mare, delle immersioni subacquee e degli appassionati di tintarella. Ma quale periodo preferire per prenotare in Salento? Bisogna infatti trovare il giusto equilibrio tra budget e vivibilità, dato che il Salento può essere affollatissimo in alta stagione.

Per provare a fare chiarezza abbiamo chiesto il parere di Pasquale De Luca, titolare dell’agenzia Cala del Salento, che propone diverse soluzioni vacanziere in Salento a pochi passi dalla spiaggia.

In partenza per il Salento? Ecco il periodo migliore per visitarlo

Ciao Pasquale, potendo scegliere il periodo ideale in cui visitare il Salento, in quale mese si dovrebbe partire?

Il periodo migliore per una vacanza al mare in Salento è indubbiamente quello estivo comprendente i mesi di maggio, giugno, metà luglio e settembre, quando le spiagge sono meno affollate e le giornate meno afose. Il periodo che va da luglio a settembre è anche il periodo migliore per fare il bagno, perché l’acqua è caldissima.

Sconsiglio di partire per il mese di agosto: negli ultimi anni il Salento è diventato meta turistica gettonata e prenotare in alta stagione potrebbe non essere la scelta più appropriata, sia per il budget, perché i costi rischiano di essere molto elevati, sia per evitare l’affollamento turistico.

Anche i mesi di maggio e giugno e le ultime settimane di settembre rendono il soggiorno in Salento particolarmente piacevole, soprattutto per chi desidera rilassarsi sulle spiagge con pochi turisti.

Quando c’è meno gente sulle spiagge del Salento?

Per i viaggiatori che vogliono godere del mare in tutta tranquillità, senza però rinunciare alle temperature piacevoli, qual è il periodo migliore per prenotare le vacanze in Salento?

Per poter approfittare di spiagge sgombre e vivibili, l’ideale sono i mesi di maggio e giugno, in cui le spiagge sono meno affollate ma comunque le temperature sono già molto miti. Nel mese di maggio c’è davvero pochissima gente, la temperatura dell’acqua si aggira attorno ai 18°C, ma di certo i più temerari non potranno resistere al richiamo dalle acque salentine.

Nel mese di giugno le spiagge iniziano a popolarsi, ma non c’è ancora l’affollamento tipico di agosto, per cui è una valida alternativa se non si riesce a partire a maggio. Non mancano le offerte per vacanze in Salento a Giugno e Luglio per chi vuole godersi il mare in tutta tranquillità.

Clima mite e spiagge vivibili: ecco perché visitare il Salento in bassa stagione

Quali opportunità offre invece il Salento per la bassa stagione? E’ ancora possibile organizzare una vacanza al mare?

In bassa stagione il Salento offre tante attività, eventi e attrazioni per organizzare una vacanza alla scoperta del territorio. Il clima è mite, sopra i 24°C a maggio, settembre e ottobre. Si può fare il bagno anche a partire da maggio, quando la temperatura dell’acqua di mare supera i 20° C. Ad agosto raggiunge i 26° C. Il nuoto diventa difficile solo nella seconda metà di ottobre.

In questi mesi, inoltre, si evita l’affollamento tipico di luglio e agosto: le mete turistiche più gettonate diventano più vivibili e anche le strutture ricettive offrono prezzi più abbordabili. Quindi, se hai intenzione di prenotare una villa direttamente sul mare in Salento, visitarlo in bassa stagione è un’opportunità per contenere il budget.