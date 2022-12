Qual è l’importanza del collagene per le articolazioni sane?

Più ti muovi, meno rigidità avrai e, naturalmente, maggiore flessibilità. Questa è la regola d’oro della salute delle articolazioni. Che tu stia leggendo, lavorando o guardando la TV, cambia spesso posizione. Fai delle pause dalla scrivania o dalla sedia e attiva efficacemente il tuo corpo!

“Senza movimento, la vita è solo un sonno letargico” – diceva Jean Jacques Rousseau e, come tutti i classici, affermava una verità generale valida per tutti i tempi. Camminando, ballando, correndo o, semplicemente, dondolando la gamba, sedendoci in poltrona, ci muoviamo ogni giorno, e la nostra mobilità è assicurata dalle nostre articolazioni.

Come sappiamo dalle nostre lezioni di biologia, ogni articolazione è costituita dalle facce articolari delle ossa, ricoperte di tessuto cartilagineo, dalla capsula articolare di tessuto connettivo e dalla membrana sinoviale che riveste la capsula dall’interno e secerne la sinovia (liquido sinoviale).

Come posso mantenere le mie ossa e le mie articolazioni sane?

Abbiamo già scoperto che la flessibilità ci aiuta a muoverci meglio. Cerca di allungare ogni giorno o almeno tre volte a settimana. Ma non farlo quando i muscoli sono freddi. Per prima cosa fai un leggero riscaldamento, come camminare per 10 minuti, per allentare le articolazioni, i legamenti e i tendini intorno a loro. “Come posso mantenere le mie ossa e le mie articolazioni sane?” “Come li proteggo dal dolore e dall’infiammazione?” Fortunatamente, ci sono un certo numero di cose che puoi fare a casa. E ancora meglio, le cose che miglioreranno e proteggeranno le tue ossa e le tue articolazioni possono anche migliorare la tua salute e il tuo benessere generale.

Per capire come iniziare e cosa è meglio fare per mantenere in salute le nostre ossa e articolazioni, ti spieghiamo di seguito qual è la loro composizione e quali sono le sostanze più importanti di cui abbiamo bisogno quotidianamente. Così, con la dovuta cura, possiamo garantire salute al nostro corpo e flessibilità indolore!

La composizione delle articolazioni

La capsula articolare è ricoperta dall’interno da una sostanza speciale chiamata membrana sinoviale. Questa membrana interna assicura la nutrizione della cartilagine e produce il “succo articolare”, il liquido sinoviale, che riduce il movimento di attrito a livello delle articolazioni, proteggendole dall’usura.

Quando la pressione articolare si riduce, la cartilagine assorbe il fluido articolare come una spugna e, quando aumenta, la cartilagine rimuove questo fluido a seconda del grado di carico. Allo stesso tempo, il liquido sinoviale isola le superfici articolari l’una dall’altra, formando una superficie scivolosa. Un’articolazione sana si “lubrifica” da sola, quindi la forza di attrito in un’articolazione sana è cinque volte maggiore della forza di attrito del ghiaccio.

Le estremità ossee sono protette da una cartilagine ialina alta 3-5 mm che sostiene la funzione di “cuscino protettivo”: la cartilagine assorbe grandi carichi e movimenti bruschi. Per la cartilagine, la fonte di queste sostanze è il liquido articolare. Durante il movimento, le cellule della cartilagine assorbono i nutrienti necessari dal liquido articolare e rilasciano metaboliti, quindi il movimento delle articolazioni illustra il vero significato della parola “vita”. Ricorda gli astronauti che imparano a camminare di nuovo dopo lunghi periodi di volo in gravità.

L’importanza del collagene per le articolazioni

La base della cartilagine articolare è rappresentata dalla sostanza intercellulare, composta da un campo

della rete di fibre di collagene. Ci sono i condriti, cellule che sintetizzano le proteine ​​per le fibre di collagene e il materiale strutturale per la base della cartilagine. Questa matrice è composta da molecole molto grandi, che possono trattenere l’acqua in larga misura e garantire così elasticità e assorbimento degli urti. Allo stesso tempo, la matrice è ricca di glicosaminoglicani, acido ialuronico e condriti solfato – componenti strutturali del liquido sinoviale.

L’acido ialuronico si trova in molti tessuti del corpo umano come cartilagine, ossa, corpo vitreo, valvole cardiache, pelle e liquido sinoviale. Allunga la pelle e i legamenti, mantiene l’elasticità della cartilagine e lubrifica le nostre articolazioni, costituendo il componente essenziale del liquido sinoviale o articolare. Senza questo fluido, le nostre articolazioni non potrebbero funzionare.

Un corpo sano e giovane produce il proprio acido ialuronico. Ma, con l’età, il processo di sintesi nel corpo viene rallentato e, quando ciò accade, notiamo problemi alle articolazioni e notiamo quelle rughe indesiderate, i primi segni d’invecchiamento precoce.

L’acido ialuronico, dalla bellezza alla salute

All’età di 40 anni, la formazione del proprio acido ialuronico si riduce del 50%. A 60 anni e oltre, il corpo produce solo il 10% della quantità richiesta.

Dal punto di vista della struttura chimica, l’acido ialuronico rientra nella categoria dei glicosaminoglicani o mucopolisaccaridi, perché può trattenere grandi quantità di acqua e così la sostanza extracellulare acquisisce il carattere di una matrice gelatinosa, in grado di “sostenere” le cellule. Allo stesso tempo, l’acido ialuronico può trattenere fino a sei litri di

acqua per grammo. L’acqua non può essere compressa e l’acido ialuronico trasferisce questa proprietà alle articolazioni. L’acido ialuronico è responsabile della consistenza del liquido nei tessuti e cambia la sua viscosità a seconda dell’azione delle forze meccaniche: il liquido si assottiglia in caso di maggiore sforzo, ma rimane sufficientemente viscoso da non scomparire dalle articolazioni sotto forma di acqua .

Come si nutre il tessuto cartilagineo?

La condroitina è un componente importante della cartilagine. In parte, assicuriamo la nostra assunzione di condroitina dal cibo e viene sintetizzata nel corpo da sola. La sua forma biottica è il solfato di condroitina, poiché la condroitina può essere utilizzata nel corpo solo dopo averla combinata con il sale dell’acido solforico. Il solfato di condroitina agisce come un magnete liquido. A causa della carica elettrica del legame chimico, trattiene grandi quantità di acqua nel tessuto connettivo e crea una sostanza gelatinosa in cui si trovano i condriti. In questo modo viene garantita l’elasticità e la capacità ammortizzante della cartilagine articolare.

Quanto è complicata la rigenerazione della cartilagine?

Un problema importante della rigenerazione della cartilagine è l’insufficienza dei componenti strutturali necessari, causata da malattie o altri fattori, precedentemente menzionati. Abbiamo già stabilito che il tessuto cartilagineo non riceve nutrienti dal sistema di circolazione sanguigna, ma dal fluido articolare, che assicura anche l’eliminazione dei residui dalle cellule della cartilagine. Se il corpo non ha abbastanza nutrienti, le cellule della cartilagine si seccano e muoiono gradualmente. Una cartilagine danneggiata non può più svolgere la sua funzione di ammortizzazione e non può più garantire la mobilità articolare. Così, l’artrosi inizia a progredire.

I benefici dell’acido ialuronico + condroitina

L’acido ialuronico e la condroitina proteggono molto meglio le articolazioni insieme. Queste sostanze, se somministrate contemporaneamente, agiscono in sinergia, cioè si completano a vicenda per garantire le funzioni protettive e nutritive dei tessuti cartilaginei e agiscono in modo molto più efficace rispetto a ciascun componente separatamente.

A causa della struttura molecolare modificata, l’acido ialuronico non viene distrutto dopo la somministrazione orale e rimane stabile. Da un lato agisce come una siringa, aumentando meccanicamente la quantità di acido ialuronico esogeno nell’articolazione, e dall’altro, attiva il processo di sintesi del proprio acido ialuronico (endogeno) a livello dei condriti come un catalizzatore.

Comprendiamo i benefici dell’acido ialuronico per le nostre articolazioni, ma come possiamo ancora somministrare e stimolare il nostro corpo a produrre questo acido naturalmente anche dopo i 30 anni? Fortunatamente, studi e scienziati moderni hanno creato un prodotto rivoluzionario in questo senso, che, a sua volta, raccomandiamo con tutta fiducia. Si tratta di B-luron, un prodotto creato dall’azienda Coral Club, e distribuito praticamente in tutti i paesi del mondo, compresi Canada e Stati Uniti d’America.

Complesso ialuronico-condroitina in un unico prodotto

B-Luron è un integratore alimentare attivo la cui struttura si basa sul complesso ialuronico-condroitina (CHC), essendo un prodotto tecnologico innovativo, sviluppato dalla società tedesca Gramme-Revit GmbH, ed è destinato a stimolare la produzione del proprio liquido sinoviale, in quanto nonché per garantire la nutrizione e il ripristino del tessuto cartilagineo.

B-Luron è un prodotto classico i cui componenti e meccanismo d’azione corrispondono al principio base della medicina orto molecolare: “ripristinare e mantenere la salute modificando la concentrazione di sostanze che normalmente si trovano nel corpo umano, essendo responsabili della sua salute”. Insomma: “le giuste molecole nelle giuste quantità”.

Gli sviluppatori sono riusciti a combinare i due elementi strutturali in una combinazione sinergica unica

base per il ripristino della funzionalità della cartilagine: condroitina e acido ialuronico. L’efficacia del complesso ottenuto è simile alle iniezioni interarticolari con acido ialuronico, inoltre agisce contemporaneamente su tutte le articolazioni.