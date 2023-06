Quale futuro per Sirigu?

Un ex calciatore del Napoli potrebbe finire tra gli svincolati il prossimo anno. Stiamo parlando dell’estremo difensore Salvatore Sirigu che dopo una breve parentesi in azzurro si è accasato a Firenze. Il 25 Gennaio 2023 Sirigu firma un contratto per la Fiorentina per metà anno più l’opzione di estendere il suo contratto fino a Giugno 2024. I viola però non eserciteranno questa opzione è lasceranno che l’ex Genoa arrivi nel mercato degli svincolati.

Per lui, a 36 anni, già sta finendo la sua avventura in maglia viola. Quest’anno il portiere italiano non ha praticamente mai giocato ne con il Napoli ne con la Fiorentina. Sirigu ha avuto diversi problemi fisici, l’ultimo è arrivato il 25 marzo, durante una partita di allenamento allo Stadio Franchi contro il Seravezza. L’infortunio al tendine d’Achille lo ha costretto a terminare anzitempo la stagione. L’estremo difensore ha iniziato il percorso riabilitativo, ma il club viola dovrebbe virare su altri portieri.

Sirigu sarà libero di firmare a zero con altre squadre. Lo riferisce Tuttomercatoweb. Dalla possibilità, dunque, di vincere uno scudetto con il Napoli è arrivato all’ipotesi di restare senza squadra dopo appena sei mesi. Sull’estremo difensore, però, c’è da tempo l’interesse del Cagliari, che è tornato in Serie A.

Salvatore Sirigu ha avuto una gran carriera e bisognerà capire ora dove la terminerà. Il classe ’87 fa il suo esordio in Serie A il 27 Settembre del 2009 con la maglia del Palermo dopo esser stato in prestito in C1 con la Cremonese ed in B con l’Ancona. Il portiere si dimostra sin da subito sicuro tra i pali e dopo due anni viene ceduto dal Palermo al Paris Saint-Germain.

Dopo 5 anni in Francia va in prestito prima al Siviglia e poi all’Osasuna. Nel 2017 torna in Italia, al Torino dove disputa delle ottime annate. Nel 2021 arriva al Genoa e poi lo scorso anno arriva la firma con il Napoli. Senza aver mai giocato, a Gennaio arriva a Firenze dove però lo scenario non cambia. Riuscirà Sirigu a viversi i suoi ultimi anni di carriera ad alti livelli?