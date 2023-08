Quale futuro per Zanoli?

In questo periodo di ritiro, il tecnico Rudi Garcia ha avuto modo di conoscere tutti i calciatori in rosa. Tra il ritiro di Dimaro e quello di Castel di Sangro ha osservato tutti i suoi elementi a disposizione, anche quelli che hanno giocato di meno lo scorso anno. Tra i tanti calciatori in rosa, uno lo ha stupito particolarmente. Il giocatore in questione è Alessandro Zanoli.

Zanoli ha stregato con le sue giocate il mister francese, in queste amichevoli precampionato è riuscito a mostrare a tutti le sue ottime qualità. Il terzino sembra un altro calciatore rispetto quello visto lo scorso anno con la maglia azzurra. L’esperienza in prestito alla Sampdoria lo ha fatto maturare, il ragazzo è cresciuto in maniera esponenziale.

La società sa di avere un grande talento in rosa, ora c’è solo da decidere se tenerlo da vice Di Lorenzo o mandarlo in prestito per farlo crescere ancora. Per il giovane terzino destro sono arrivate offerte anche da squadre europee, difatti lo Sporting Lisbona lo vorrebbe a tutti i costi. In Italia invece varie squadre lo vorrebbero in prestito come Genoa ed Empoli.

Zanoli vuole restare a patto che trovi più spazio ma sarà difficile mandare il capitano Di Lorenzo in panchina. Le qualità del giovane terzino non si discutono ma forse la migliore soluzione, a malincuore, è quella di un prestito per farlo esplodere. Con la maglia della Doria ha dimostrato di poter giocare anche nella difesa a tre, come braccetto a destra.

In queste calde settimane di Agosto la società deciderà il suo futuro, in caso di prestito bisognerà capire chi lo sostituirà. Il patron Aurelio De Laurentiis dovrà trovare un degno panchinaro di Di Lorenzo e di certo non sarà semplice.