Quale futuro spetta a Juan Jesus?

Il Napoli continua a lavorare sopratutto in chiave rinnovi per non perdere calciatori fondamentali a zero come è accaduto negli anni passati. Sembrano essere tre i prolungamenti del contratto che arriveranno a breve. Parliamo dei contratti di Rrhamani, Di Lorenzo e Lobotka. C’è da capire inoltre se Juan Jesus resterà almeno un altro anno in azzurro.

Il contratto del brasiliano è in scadenza a Giugno 2023, quindi attualmente è come se fosse già svincolato e potrebbe già cercare una nuova squadra. Il difensore ex Inter e Roma ha tutta la voglia di continuare a vestire la maglia del Napoli in quanto con Spalletti è rinato. In questi due anni ha ritrovato la forma ed ha sfornato ottime prestazioni segnando anche alcuni gol.

L’idea di strappare Juan Jesus al Napoli a parametro zero stuzzica diverse squadre, non solo italiane. Diversi estimatori hanno cominciato a chiedere informazioni sul difensore centrale, dalla Francia si sono fatte avanti il Lione e l’Olympique Marsiglia mentre dalla Turchia sono arrivate le lusinghe del Galatasaray. Occhio alla situazione del brasiliano che ad oggi potrebbe già decidere quale sarà il suo prossimo club.

Nel caso in cui il difensore non rinnovasse, il Napoli avrebbe delle idee già per un possibile sostituto. Il primo nella lista del ds Giuntoli è Jakub Kiwior. Il calciatore polacco è uno dei migliori di questa stagione dello Spezia, sta gestendo in maniera ottimale la difesa dei bianconeri ed attualmente fa gola a diversi club. Il prezzo del suo cartellino si aggira ad una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Juan Jesus compirà 32 anni a Giugno, non è più un calciatore giovanissimo e sappiamo che il Napoli è in cerca sempre di giovani talenti. Il brasiliano non è un titolare ma è un uomo fidato di Spalletti, chissà se il mister chiederà di tenerlo un altro anno oppure se la dirigenza partenopea lo lascerà partire e pescherà un centrale dal mercato.