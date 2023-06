Quale sarà il futuro di Fabiàn Ruiz?

Fabiàn Ruiz la scorsa estate ha lasciato Napoli per cercare fortuna altrove. Il centrocampista spagnolo è approdato in Francia, al Paris Saint-Germain. Purtroppo per lui però la sua avventura a Parigi potrebbe essere già arrivata alla conclusione. Fabian dopo delle buone stagioni in Italia voleva consacrarsi in una delle squadre più forti del mondo. Purtroppo però non è riuscito a brillare con la formazione parigina.

Una stagione e un titolo di Campione di Francia, però, ecco che il classe 1996 potrebbe dire addio ai capitolini per tentare una nuova esperienza dall’altra parte della Manica, dove interesserebbe a più di una società di Premier League. In Inghilterra lo spagnolo potrebbe essere rilanciato e potrebbe mostrare a tutti le sue ottime qualità tattiche e tecniche.

Il Wolverhampton – secondo quanto riferito dai media francesi – avrebbe pensato di acquistarlo in passato, ma non sarebbe più il solo. Nel club giallonero, Fabian ritroverebbe una sua vecchia conoscenza, Pablo Sarabia, anch’egli ex PSG e compagno di Nazionale dello stesso Ruiz. La redazione del portale ‘footmercato’ fa inoltre sapere che il talento andaluso sarebbe una prima scelta per il Burnley, appena promosso nella massima competizione inglese. Mister Kompany lo apprezzerebbe e vorrebbe aggregarlo alla sua rosa per la prossima stagione.

Ma queste non sono le uniche squadre a seguire l’ex Napoli. Difatti Cristiano Giuntoli, se dovesse diventare il direttore sportivo della Juventus, sarebbe pronto a far ritornare lo spagnolo in Italia. I bianconeri hanno bisogno di un centrocampista di qualità e il profilo di Fabiàn Ruiz sembra essere adatto.

Infine non è da escludere un ritorno in Spagna. Chissà forse proprio al Betis, squadra che lo ha lanciato. Insomma dopo un anno deludente in Francia, Fabiàn Ruiz è pronto a riprendere in mano la sua carriera e riconquistare anche la maglia della nazionale maggiore spagnola a suon di giocate, gol ed assist.