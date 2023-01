Quali giocatori lascerebbero la Juventus, ora?

Tanti i giocatori che potrebbero abbandonare i bianconeri dopo la sanzione ricevuta. I bianconeri potrebbero ritrovarsi a rifondare

Angel Di Maria e Adrien Rabiot lasceranno sicuramente la Juventus se i bianconeri saranno banditi dalle competizioni europee, ma anche il futuro di Dusan Vlahovic e Leandro Paredes è in dubbio.

I bianconeri sono stati recentemente condannati a 15 punti di penalizzazione per irregolarità finanziarie e potrebbero incorrere in una sanzione analoga in un secondo processo sportivo che si svolgerà probabilmente nei prossimi mesi e che riguarderà i presunti stipendi pagati in nero durante il picco della pandemia COVID.

Anche la UEFA potrebbe intervenire in futuro, reagendo ai processi sportivi in Italia e bandendo la Vecchia Signora dalle competizioni europee per almeno una stagione.

La situazione

Secondo la Gazzetta, Di Maria e Rabiot lasceranno sicuramente se i bianconeri saranno esclusi dalle competizioni europee o se non si qualificheranno per la Champions League in questa stagione. Uno scenario probabile, visto che i bianconeri sono ora 14 punti sotto il quarto posto in Serie A dopo la detrazione dei punti.

Di Maria e Rabiot sono in scadenza di contratto in estate e mentre Rabiot è disposto ad ascoltare offerte dalla Premier League, Di Maria prenderebbe in considerazione un ritorno in Argentina. Sono tra i giocatori che guadagnano di più a Torino, con uno stipendio di 7 milioni di euro all’anno.

Vlahovic potrebbe anche essere costretto a trasferirsi dall’Allianz Stadium in estate se la Juventus dovesse rimanere fuori dalle competizioni europee. Diversi club della Premier League sono interessati al serbo, ma la Juventus non accetterebbe un’offerta inferiore ai 90 milioni di euro.

Paredes potrebbe anche tornare al PSG al termine del suo prestito, indipendentemente dal futuro della Juventus nelle competizioni europee. I bianconeri non hanno più l’obbligo di acquisto dopo la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e difficilmente pagheranno 22,6 milioni di euro per rendere permanente il suo trasferimento oltre il 2023.