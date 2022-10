Quali sono i giochi di slot più amati

Le slot machine sono di certo tra i giochi più amati da parte dell’utenza italiana. Negli anni si sono susseguiti tutta una serie di modelli sempre più tecnologici e sempre più affidabili in termini di precisione e distribuzione dei premi.

Molto probabilmente, pensando alle slot, ci si proietta all’interno di una sala da gioco di Las Vegas, dove decine e decine di signore anziane tirano la leva in attesa che il jackpot si palesi all’interno del secchiello dove sono contenute le loro monete.

Pensando a una situazione molto più diffusa al giorno d’oggi, possiamo riferirci agli operatori senza licenza aams che offrono non solo la possibilità ad una platea maggiore di giocatori, ma mettono a disposizione modelli di ogni tipo per andare incontro al gusto di ogni tipo di utenza.

Le slot a tema sport degli operatori senza licenza AAMS

Forse sono tra le più amate in Italia. Le slot a tema sport garantiscono ottime vincite e al contempo donano l’opportunità di divertirsi in base alle preferenze sportive di chiunque.

Tra le più popolari troviamo ovviamente quelle a tema calcio. I giocatori sognano di veder comparire sui rulli un numero di palloni, guanti da portiere o scritte “goal” sufficiente per poter vincere delle cifre da capogiro. Di certo i giocatori e i tifosi più incalliti non vedranno l’ora di poter giocare con le slot delle proprie squadre del cuore e non è affatto da escludere che possa avvenire molto presto.

Immaginate la gioia di un tifoso del Napoli che vede comparire cinque immagini di Diego Armando Maradona e vincere il jackpot!

Le slot dei film

Un altro tema piuttosto ricorrente e che ha saputo conquistare milioni di utenti è quello dei film di successo in combinazione con le slot. Ci sono i fan dell’esploratore più famoso del mondo che sognano di veder comparire Indiana Jones, oppure gli appassionati di fantascienza che si divertono con le immagini e la musica di Guerre Stellari.

Se andiamo a considerare i film più recenti, di certo non possono mancare mai gli eroi della Marvel. Capitan America, Iron-Man e tanti altri ancora terranno compagnia i giocatori che adorano sia i fumetti che l’universo Marvel .

Per chi ama l’azione in generale, ci sono ottime notizie. Dai Goonies a King Kong, da Rambo a Terminator, la scelta è talmente vasta che è quasi impossibile provarle tutte.

Altri tipi di slot

Ci sono molti altri tipi di slot, non solo quelle che seguono la tematica dei film o dello sport. Ci sono slot a tema mangereccio, che offrono deliziose foto di torte e pasticcini, oppure i gommosi orsetti alla frutta e ulteriori caramelle.

Non dimentichiamoci della passione per i cartoni animati, che anche le slot hanno saputo cogliere e che vengono riproposti in una tematica molto divertente e avvincente.

Non dimentichiamoci, infine, di tutti gli amanti del genere “retrò” che troveranno di certo grande soddisfazione in una partita che simula il funzionamento delle prime slot che sono state messe in circolazione negli Stati Uniti.

La lista è naturalmente lunghissima e la possibilità di trovare esattamente quello che fa al caso vostro è più che concreta.