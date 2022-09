Quali sono le certificazioni di inglese più importanti?

Le certificazioni di lingua inglese sono molto utili, oltre che essenziali spesso, sia nel mondo del lavoro, sia in campo accademico, sia nell’ambito della formazione e della carriera. Ma quale certificazione è la migliore da prendere.

Dobbiamo considerare che esistono diverse certificazioni, alcune riconosciute dal Miur (quindi ideali per i futuri insegnanti e studenti), altre che invece sono indicate per chi vuole studiare all’estero.

Infine, ci sono anche delle certificazioni linguistiche che si adattano a chi cerca lavoro nei paesi anglofoni o vuole migliorare il proprio profilo professionale.

Dunque, non esiste in effetti una certificazione migliore di un’altra, ma ci sono delle certificazioni di inglese che servono di più rispetto ad altre in base al proprio settore di riferimento.

Quali sono i vantaggi della certificazione linguistica

Una cosa molto importante per dimostrare le proprie competenze linguistiche è prendere una certificazione che sia riconosciuta a livello accademico e lavorativo sia in ambito nazionale sia internazionale.

Se si vuole studiare o lavorare all’estero, ma anche nel caso in cui si voglia fare carriera in Italia, accedere a specifici concorsi, migliorare la propria posizione in graduatoria, è necessario avere una certificazione che dimostri il possesso di una determinata capacità linguistica.

Alcune certificazioni sono anche obbligatorie per svolgere determinati percorsi accademici oppure per entrare a lavorare in un’azienda che ha un profilo internazionale.

Infine, scegliere di prendere una certificazione permette di dimostrare sempre in qualunque occasione qual è la propria capacità linguistica, inserendo questa anche sul proprio Curriculum Vitae.

I principali esami per ottenere una certificazione linguistica

Esistono diversi esami che in modi differenti permettono di ricevere una specifica certificazione linguistica. Ogni tipo di esame richiede innanzi tutto un percorso di studi ad hoc, dopo di ché si fanno delle simulazioni e infine si fanno dei test finali anche orali per riuscire a dimostrare di aver raggiunto il livello di abilità richiesto.

Tra le certificazioni principali ci sono:

Esami Cambridge: gli esami Cambridge English sono tra i test di inglese più conosciuti soprattutto in ambito scolastico e in tema di graduatoria per il MIUR. Il Cambridge permette di ottenere il riconoscimento di linguaggio della lingua in base al quadro europeo di riferimento. Si parte dal livello più basso che è identificato con A fino a raggiungere il livello C2.

gli esami Cambridge English sono tra i test di inglese più conosciuti soprattutto in ambito scolastico e in tema di graduatoria per il MIUR. Il Cambridge permette di ottenere il riconoscimento di linguaggio della lingua in base al quadro europeo di riferimento. Si parte dal livello più basso che è identificato con A fino a raggiungere il livello C2. EF SET: questo è un test di inglese standard che si può fare online per ottenere una certificazione professionale che serve esclusivamente a valutare le competenze linguistiche.

questo è un test di inglese standard che si può fare online per ottenere una certificazione professionale che serve esclusivamente a valutare le competenze linguistiche. IELTS: la certificazione IELTS è tra le più richieste in quanto si compone di due test uno generale a scopo di certificazione della lingua e immigrazione, e un test accademico dedicato all’ammissione nelle università del Regno Unito e di altri paesi del mondo.

la certificazione IELTS è tra le più richieste in quanto si compone di due test uno generale a scopo di certificazione della lingua e immigrazione, e un test accademico dedicato all’ammissione nelle università del Regno Unito e di altri paesi del mondo. TOEFL: TOEFL è un test d’inglese a fini accademici principalmente sostenuto da studenti stranieri che vogliono accedere alle università negli Stati Uniti e in Canada.

TOEFL è un test d’inglese a fini accademici principalmente sostenuto da studenti stranieri che vogliono accedere alle università negli Stati Uniti e in Canada. TOEIC: il Test of English for International Communication è un test di inglese standardizzato per aziende e professionisti. Il TOEIC prevede due test distinti uno per verificare le capacità di comprensione orale e di lettura e un altro di verifica delle capacità produttive dell’inglese orale e scritto. Gli studenti possono scegliere di sostenere i test TOEIC insieme o separatamente.

Tutti i test che abbiamo citato permettono di definire la propria capacità di comprensione e proprietà di linguaggio della lingua inglese.

Ognuno però si adatta a specifiche situazioni, ad esempio lo IELTS è davvero molto richiesto perché serve per vivere in paesi anglofoni e per iscriversi all’università. Oltre lo IELTS tra i più richiesti c’è anche il Cambridge che permette di certificare le proprie capacità linguistiche al livello di riferimento.