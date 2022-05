Quali sono stati gli errori principali del Napoli nel campionato di Serie A 2021 – 2022

Abbiamo preferito non mettere il titolo sotto forma di domanda perché sarebbe anche presuntuoso riuscire a dare tutte le risposte in poche righe, le quote Serie A variano a seconda delle prestazioni statistiche di una squadra, all’interno del gruppo e dello staff ci sono tantissime dinamiche che non possono essere rivelate né conosciute nell’ambiente esterno.

Poi c’è il campo, il rettangolo verde, ed è in quello spazio che la dimensione tecnica rivela tutto ciò che la squadra ha da offrire, dove può arrivare e quali sono i suoi limiti. In una categoria come la Serie A dove tutto è imprevedibile e improbabile, ogni singolo episodio può essere determinante, le decisioni degli arbitri possono incidere su un intero campionato, l’unica cosa da fare per un’analisi concreta è appellarsi alle statistiche, per capire quali sono gli errori da evitare e dove si può migliorare.

Le statistiche del Napoli in casa

Se nelle prime 12 giornate di campionato i Partenopei sembravano inarrestabili, tanto da essere messi tra i favoriti nelle quote vincente Serie A 2022, all’improvviso è arrivato un crollo drastico per diverse ragioni.

L’inizio della disfatta porta incisa la data del 21 novembre 2021 nella prima sconfitta stagionale contro l’Inter, a cui è seguita la sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca, dalla quale è iniziato l’andamento altalenante con la clamorose sconfitte in casa contro Empoli e Spezia. Anche in Coppa Italia, gli Azzurri sono stati eliminati dalla Fiorentina al Diego Armando Maradona.

In 18 gare casalinghe il Napoli ha messo in cassaforte soltanto 33 punti su 54, una media niente male per una terza in classifica ma non straordinaria per chi vuole vincere lo scudetto. 10 vittorie e 3 pareggi sono una media adeguata ma le 5 sconfitte su 18 gare al Maradona sono troppe per pretendere il primo posto.

I risultati del Napoli in trasferta

Le statistiche in trasferta degli Azzurri sono da scudetto, infatti si trovano al secondo posto di questa speciale classifica con 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, di cui l’ultima contro il solito Empoli, nella gara più brutta del campionato, dove il Napoli da 2 – 0 è stato rimontato negli ultimi 10 minuti buttando via non solo la gara ma anche i sogni scudetto. Tuttavia, la media statistica in trasferta dei Partenopei si dimostra fra le migliori di tutta la Serie A, seconda soltanto a quella del Milan.

Top e Flop della squadra

Uno dei grandi Flop stagionali è stato sicuramente Spalletti, allenatore che in più occasioni si è dimostrato incapace di mantenere il livello alto del successo ottenuto, certo, gli infortuni durante la stagione hanno sicuramente influito ma un allenatore preparato sa gestire qualsiasi situazione negativa se vuole vincere il campionato.

Per quanto riguarda i giocatori, il Flop di Insigne è solo parziale e legato strettamente ai 3 rigori sbagliati a inizio stagione, troppi e alcuni dei quali determinanti per le sorti degli Azzurri. Al top Osimhen con i suoi 13 gol in 24 gare disputate, il solito Mertens con 11 reti in 27 partite e anche Ruiz con 6 reti in campionato.