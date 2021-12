Qualiano, bonus spesa per Natale: ecco come richiederlo e i requisiti

Il Comune di Qualiano, in provincia di Napoli, si sta attrezzando per distribuire altri bonus spesa in vista del Natale

Il Comune di Qualiano, in provincia di Napoli, si sta attrezzando per distribuire ulteriori buoni spesa in vista del Natale. Questi ultimi sono un sostegno per persone e nuclei familiari in condizioni di assoluto disagio, di povertà, dovuti anche alla pandemia che stiamo attraversando.

Requisiti

Chi può presentare la domanda? Tutti coloro con i seguenti requisiti: residenti del Comune di Qualiano, percettori reddito di cittadinanza non superiore ai 400 euro mensili, reddito ISEE non superiore a € 6.700,00. Inoltre, può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, soprattutto perché i controlli saranno molto rigidi.

Termini di presentazione e come presentare la domanda

Le domande dovranno essere presentate dal 15 dicembre 2021 al 22 dicembre 2021 ore 12. I cittadini dovranno presentare la domanda online su questo sito: https://unbuonoperte.com/sw-admin2/registrati.php. La procedura è molto semplice ed è stata pensata proprio per evitare ogni minimo contatto o incontro negli uffici.

Documenti da allegare e cosa fare una volta risultati idonei

Alla domanda, i cittadini dovranno allegare la seguente documentazione: certificazione valida ISEE e documento di riconoscimento del richiedente. Coloro i quali saranno ritenuti idonei, riceveranno un SMS indicante l’importo disponibile e il PIN da utilizzare negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune.

Si potranno acquistare, infatti, beni di prima necessità. Infine, il buono non è convertibile in denaro, potrà essere utilizzato solo per alimentari, farmacie, operatori economici. Non può essere utilizzato per l’acquisto di alcolici e dovrà essere utilizzato entro, e non oltre, il 30/04/2022.