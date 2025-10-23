Quando l’arte incontra il diritto: un progetto web3, pionieristico in Italia, nel settore legale

Un ponte tra arte contemporanea e diritto digitale: nasce un progetto unico nel panorama italiano, frutto della collaborazione tra Tokenable Ltd, società specializzata in progetti Web3 e tokenizzazione e P&G S.r.l. – Business & Legal Services, società di consulenza legale e di business development per le imprese, con la partecipazione dell’artista PIT, tra i nomi più interessanti della scena artistica italiana quando si parla dell’utilizzo di nuovi medium.

Il progetto prende vita da un’opera fisica realizzata da PIT, dalla quale sono stati generati 44 NFT derivativi, certificati su blockchain, ciascuno collegato a una utility reale nel mondo della consulenza legale corporate e della cultura digitale.

Gli NFT rappresentano asset digitali, con valore d’uso concreto, offrendo agli holder vantaggi esclusivi come l’accesso a eventi privati, sessioni formative, consulenze agevolate e contenuti dedicati sull’evoluzione del diritto. In particolare, P&G S.r.l. offre alle aziende holder i) l’opportunità di entrare a far parte di un gruppo telegram esclusivo, per l’aggiornamento legale in ambito tech e ii) la possibilità di ricevere una valutazione di conformità della propria azienda a un ambito normativo scelto dal Cliente holder (Legal Assessment).

Questa iniziativa segna una svolta per il settore legale italiano, dimostrando come le tecnologie di tokenizzazione possano essere applicate in modo etico e innovativo anche alle professioni tradizionali, creando nuove forme di fidelizzazione e comunicazione tra legal advisor e clientela corporate.

«L’obiettivo», spiegano Manuela Gavazzi e Paola Pasquali, Co Founder di P&G S.r.l. – Business Legal Services, «è mostrare che la blockchain non è solo tecnologia, ma un ponte tra trasparenza, valore e cultura, dove bellezza e utilità dialogano per generare un impatto reale nel business. In un progetto che guarda al futuro, con Tokenable P&G S.r.l. ha voluto sperimentare un linguaggio nuovo per comunicare con le aziende, unendo arte, tecnologia e diritto».

La P&G Collection rappresenta così un caso studio pionieristico in Italia, dove l’arte diventa strumento di dialogo tra diritto, innovazione e nuovi modelli di relazione professionale.

Link utili:

https://www.pglegalservices.eu/it