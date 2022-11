Quando rientra Kvaratskhelia?

Il Napoli continua la sua corsa in Serie A guidando la classifica. Ad oggi, dopo la vittoria a Bergamo, la squadra campana ha ottenuto undici vittorie e due pareggi in tredici partite. I partenopei sono riusciti a vincere per 1-2 sul campo dell’Atalanta, orfani di Kvaratskhelia, grazie alle reti di Victor Osimhen ed Eljif Elmas.

Il georgiano è stato costretto a saltare l’ultima gara di campionato a causa di un problema fisico, una lombalgia acuta. Il problema di Kvara non sembra però preoccupare particolarmente lo staff medico degli azzurri tanto che il suo rientro in campo è previsto già martedì al Maradona contro l’Empoli. L’ala sinistra con la maglia numero 77 potrebbe iniziare inizialmente in panchina per poi subentrare in caso di necessità.

Questa mattina c’è stata una seduta di allenamento per la squadra di Spalletti, ecco il report di oggi: “La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio contro l’Atalanta hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa si sono allenati sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Terapie per Kvaratskhelia. Palestra e terapie per Rrahmani.”

La squadra allenata da Luciano Spalletti vuole rivedere il prima possibile il suo gioiellino. L’idea dello staff campano è quello di portarlo ad Empoli per provare a rischiarlo a gara in corso ma attenzione all’ultima gara prima della sosta. Il Napoli dopo l’Empoli, dovrà affrontare l’Udinese che è in un ottimo periodo di forma e proprio per questo Kvara dovrà essere presente alla partita.

Il Napoli ha comunque dimostrato di non essere Kvara-dipendente. Nella gara giocata contro la “Dea“, pur soffrendo, la squadra azzurra ha convinto tutti ed Elmas che ha sostituito il georgiano ha giocato una grande partita.