Quando rinnova Kvaratskhelia?

Come ben sappiamo il Napoli tiene molto ai contratti due suoi calciatori. Dopo aver perso a zero in estate Insigne e Mertens, la società sta prestando molta attenzione alle situazioni contrattuali. Dopo aver già rinnovato con diversi giocatori ora si punta alla prolungamento del contratto di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sta stupendo tutti questa stagione e la paura di perderlo è altissima.

Arrivati a questo punto le domande che tutti i tifosi napoletani si pongono sono : “Quando rinnova Kvara?“, “Quanto guadagnerà?”. Da settimane leggiamo che a fine stagione la dirigenza partenopea ne discuterà con l’entourage del calciatore a fine stagione. Questa però non è una volontà ne di Aurelio De Laurentiis ne del procuratore di Kvara, bensì ciò è che stabilisce il regolamento. Difatti un calciatore non può prolungare il suo contratto per più di cinque anni.

Il georgiano a partire da Luglio 2023 avrà fatto altri anni quattro anni di contratto. In teoria potrebbe allungare l’accordo per un’altra stagione alle cifre che ovviamente ritiene opportuno. Quindi le parti procederanno senza fretta alla migliore soluzione possibile per calciatore e dirigenza ma occhio ora a tenere la testa su altro. Difatti Kvaratskhelia ora dovrà cercare di portare in alto il Napoli sia in Campionato che in UEFA Champions League.

L’obiettivo campionato, lo scudetto, è quello che i tifosi partenopei sognano da tempo. Ad oggi il Napoli sta dilagando in Serie A ed è riuscita persino a portarsi a +13 dal secondo posto. L’Inter, seconda, si trova a 43 punti ed è l’unica che potrebbe credere ancora nella scalata per la vetta della classifica.

Il georgiano sembra trovarsi benissimo con la maglia azzurra. E’ felice di essere arrivato in una piazza importante con una squadra che sta battagliando nelle diverse competizioni. L’unica nota negativa per i campani è quella dell‘eliminazione dalla Coppa Italia contro un’ottima Cremonese.