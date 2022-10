Quanto guadagna Anguissa?

Anguissa è il centrocampista del momento ed ha uno stipendio super vantaggioso per i partenopei. L’ex Fulham sta vivendo la stagione migliore della sua carriera

È un inizio di stagione super sia per il Napoli, sia per Anguissa. Il centrocampista ex Fulham è andato a segno con una doppietta nell’ultima giornata di campionato contro il Torino, che testimonia la sua crescita.

Il camerunense è uno dei giocatori preferiti da Luciano Spalletti, che quando quest’estate ha rischiato di perderlo avrebbe spinto per poterlo trattenere all’ombra del Vesuvio. Il calciatore non ha uno stipendio proibitivo e offre prestazioni altissime ad ogni partita.

Quanto prende annualmente?

Anguissa percepisce circa 1.7 milioni di euro annui, con la possibilità che in futuro riceva un ingaggio anche raddoppiato visto anche che il Napoli stravede per lui. Il direttore sportivo Giuntoli in questi ultimi giorni ha detto: “Se fanno l’Africa, intendo una selezione che rappresenti il continente, Anguissa gioca sicuramente titolare”.

Intanto Spalletti se lo gode, nonostante le perplessità iniziali. Infatti il tecnico dei partenopei disse: “Se dici che è forte, mi fido di te”. Parole proferite a Giuntoli, che sembrerebbe averci visto lungo. Ora il calciatore camerunense si prepara a vivere una stagione da protagonista, diventando sempre più uno dei pilastri del centrocampo azzurro. Il calciatore in estate era finito nel mirino della Roma, con José Mourinho che avrebbe avuto anche una chiamata con lui. Tanti tentennamenti, con il Napoli che poi lo ha riscattato e ha deciso di dargli più spazio. Ora il camerunense è tra i migliori in stagione.