Quanto guadagna realmente Chiara Ferragni? Una classifica sul web lo svela

Chiara Ferragni non è solo una delle web influencer più seguite del momento, da un paio d’anni a questa parte. Con i suoi post riesce a guadagnare davvero tanti soldi. Una classificata stillata in America, secondo alcuni studi, ha svelato quanto l’influencer riuscirebbe a guadagnare con un semplice post su Instagram. Curiosi? Scopriamo insieme il valore dei suoi post.

QUANTO GUADAGNA CHIARA FERRAGNI? – Ormai la Ferragni è un personaggio acclamato in tutto il mondo. Molti sponsor e brand importanti non vedono l’ora di ottenere una risposta dalla ragazza, sapendo che se mai dovessero finire sul suo profilo i loro prodotti verrebbero richiesti da qualsiasi parte del mondo e triplicherebbero le vendite.

Ma a mostrare che Chiara Ferragni è attualmente un vero e proprio fenomeno è stato sicuramente l’ultimo episodio che l’ha vista protagonista. La ragazza è stata invitata per un set fotografico agli Uffizi, a Firenze. La Ferragni, infatti, è stata fotografata con il quadro de ”La Venere”, di Botticelli. Grazie a questa foto gli Uffizi hanno registrato un boom di visite mai visto prima, soprattutto dei più giovani.

Ma tornando al quesito iniziale, quanto guadagna realmente la Ferragni? Molti sono i curiosi circa l’argomento e noi oggi lo sveleremo. A fare alcuni studi è stata l’agenzia Hopper Hp. Sulla base di alcuni studi matematici ha stillato la Instagram Rich List e indovinate chi si è guadagnata il primo posto tra gli italiani? Ma proprio lei, la nostra Chiara Ferragni che pare guadagni ben 50mila euro per ogni singolo post pubblicato sul suo profilo.

A seguire si trovano anche altri nomi di personaggi famosi come ad esempio Gianluca Vacchi o suo marito Fedez. Per quanto riguarda gli americani non possiamo non citare Dwayne Johnson e Kylie Jenner.