Quanto incasserà il Napoli in caso di vittoria del campionato?

Ecco quanto potrebbe incassare il Napoli nel caso in cui vincesse il campionato di Serie A 2022-2023

Il campionato italiano di quest’anno sembra ormai chiuso, con il Napoli che viaggia a ritmi altissimi nel seguire il sogno scudetto. I partenopei sembrano intenzionati a vincere non solo quest’anno, ma anche nei prossimi anni.

La squadra azzurra deve poter competere per ogni obiettivo e servirà, ovviamente, il rinforzare una squadra sempre più in crescita per poter arrivare a questo obiettivo. Il Napoli vincendo il campionato di quest’anno potrebbe ritrovarsi nuova forza economica, ma quanto guadagnerebbe dalla vittoria della Serie A?

Quanto guadagnerebbe il Napoli vincendo la Serie A?

Nel caso in cui il Napoli dovesse vincere il campionato di Serie A 2022-2023, porterebbe nelle sue casse un premio pari a 17 milioni di euro. Infatti, il club campione d’Italia guadagna tale somma nel caso in cui arrivi la vittoria finale dopo la stagione.

Cifre abbastanza alte, ma che impallidiscono davanti a quelle degli altri campionati. In Premier League, ad esempio, sono 52 milioni di euro quelli guadagnati dalla squadra vincitrice del torneo, praticamente quanto le prime tre in classifica in Italia. Le prime tre inglesi guadagnano, invece, un totale di 180 milioni di euro. Cifre che fanno rabbrividire e che fanno capire quanto sia indietro il resto del mondo rispetto alla Premier League.

Il Napoli, però, vincendo potrebbe garantirsi di reinvestire quei soldi per sé aiutando, magari, il movimento italiano in una crescita che sembra abbastanza lontana nel compiersi. Gli azzurri vogliono dominare, sia in Italia che all’estero. La possibilità c’è.