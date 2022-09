Quanto prendono i calciatori del Napoli?

Attualmente il Napoli ha un monte ingaggi non troppo elevato, ma chi sono i calciatori che prendono di più?

Rispetto alla scorsa stagione il monte ingaggi del Napoli si è abbassato notevolmente. I partenopei hanno potuto vedere svariati addii, alcuni molto onerosi. Quello di Kalidou Koulibaly è quello che pesava maggiormente, visto che il senegalese prendeva circa 6 milioni di euro.

Insigne e Mertens, invece, si avvicinavano a quota 4 milioni di euro con Fabian Ruiz che paradossalmente si ritrovava a prendere meno di tutti gli altri con 1.5 milioni di euro. La scorsa stagione il monte ingaggi recitava ciò, secondo Dazn:

Giocatore Ingaggio (milioni) Koulibaly 6 Insigne 4.6 Osimhen 4.5 Lozano 4.5 Mertens 4.5 Zielinski 3.5 Demme 2.5 Ghoulam 2.4 Di Lorenzo 2.3 Politano 2.2 Mario Rui 2.1 Lobotka 2 Rrhamani 1.8 Petagna 1.8 Anguissa 1.7 Ounas 1.6 Elmas 1.5 Fabian Ruiz 1.5 Ospina 1.4 Meret 1 Juan Jesus 1 Tuanzebe 1 Malcuit 0.8

Chi prende di più ora?

Attualmente, lo stipendio più elevato del Napoli è quello di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano percepisce circa 4.5 milioni di euro, cifra che sembra però essere inferiore a quanto si dovrebbe meritare un giocatore che offre così tanto in campo.

Attualmente, invece, tra gli stipendi meno onerosi ci sono Ostigard che prende meno di un milione di euro e Marfella che percepisce circa 50mila euro annui. La squadra partenopea in estate ha attuato un programma di sfoltimento piuttosto ampio, con acquisti però ponderati e considerabili low cost. Per ora la scelta del presidente De Laurentiis sembra aver premiato il Napoli, che sta trovando risultati su risultati sia in campionato che in Champions League. Riusciranno a mantenere questo passo?