Come riporta il sito Money.it, il valore complessivo del brand di Harry Potter, traendo le somme dalla serie cinematografica (composta da otto film campioni di incassi e dallo spin-off Animali Fantastici) vendite dei romanzi (editi in Italia da Salani) e sfruttamento dei diritti di merchandise e messa in onda in TV streaming, uniti alla vendita home video, è di circa 25/30 miliardi di dollari.