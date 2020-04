Quarantena da star, Martina Colombari la affronta senza trucco ed è pioggia di like

Fioccano con una frequenza vertiginosa le foto di star italiane e internazionali che in questo tempo di lockdown raccontano la loro quotidianità da recluse. C’è chi sceglie immagini di vita familiare, chi si fa riprendere mentre cucina o fa ginnastica, altri semplicemente alle prese con le faccende di casa.

Una caratteristica però accomuna tutti i VIP in ugual misura: nonostante la quarantena sono sempre perfetti nel loro maquillage. Nessun problema, dunque se il parrucchiere è chiuso e l’estetista non prende più prenotazioni, le star del jet set continuano a mostrarsi perfette in ogni occasione, fosse anche soltanto per scendere in strada a buttare l’umido.

In un mondo fatto di immagine e apparenza però qualcuno fuori dal coro c’è e con la sua genuinità pare guadagnarsi le lodi del popolo social. E’ il caso della stupenda Martina Colombari che non pare aver paura, al pari dell’età che avanza, di mostrasi al naturale ai suoi tanti followers che all’unisono si congratulano con lei.

Scelta coraggiosa o modo anticonvenzionale di mostrarsi nell’epoca della bellezza a tutti i costi? In entrambi i casi gli scatti della Colombari senza trucco e in pantaloncini da pugile sono stati premiati dal pubblico in un tripudio di consensi.

Evidentemente la scena familiare che la vede sul balcone di casa con annessi panni stesi a vista deve essere piaciuta e non poco agli utenti di Instagram che complimentandosi con lei non lesinano commenti al vetriolo sulle tante starlette che invece ostentano troppo in nudità fuori luogo, trucco vistoso, rifinite pettinature e soprattutto i tanti odiati “filtri“. La scelta controcorrente di Martina Colombari ci mostra una donna “normale” alle prese con la quotidianità stravolta dall’emergenza coronavirus. Un esempio che forse in tante di più dovrebbero imitare.