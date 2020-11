Quarantena per chi ha passato le feste all’estero, possibile provvedimento

In vista del prossimo Dpcm ufficiale, in arrivo il 3 dicembre, molti speculano su quale saranno i nuovi provvedimenti. Una quarantena per chi ha festeggiato il Natale e il Capodanno fuori dall’Italia, per esempio, non sarebbe da escludere.

DISSUADERE DAI VIAGGI – È questa una delle teoriche misure preventive che il Governo potrebbe imporre ai cittadini italiani. Un’astuta decisione per diminuire gli spostamenti. Dissuadendo quindi i viaggiatori si avrebbero molte più probabilità di contrastare la propagazione del COVID-19. Soprattutto se consideriamo che i viaggi sono certamente una delle principali fonti di trasmissione del virus. Che sia solo tra regioni o appunto tra paesi.

Ragion per cui gli spostamenti sono già da adesso perlopiù sconsigliati, se non addirittura vietati, per chi non è costretto a farlo per lavoro o per problemi di salute. Cosa che non fermerà assolutamente i famigliari e gli amici che vorranno sicuramente rivedersi per festeggiare insieme questo periodo dell’anno.

Tuttavia questa nuova potenziale misura potrebbe appunto dissuaderli, o almeno è questa la speranza dello Stato. Funzionerà? Non possiamo predirlo con certezza, né possiamo affermare che sarà proprio questa la scelta che prenderà Giuseppe Conte, insieme al suo team. Solo quando arriverà il prossimo Dpcm potremo rispondere con assoluta sicurezza a tali quesiti.

LISTA DEI PAESI A RISCHIO AGGIORNATA – Se da una parte la quarantena per chi dovesse passare le feste natalizie e di fine anno all’estero è per ora solo un ipotesi, lo Stato sta comunque provvedendo ad alcuni aggiornamenti. In particolare per quanto riguarda la lista dei paesi ad alto rischio contagio. La famosa “lista nera” che varia in funzione dell’andamento epidemiologico.

Inclusi in questa lista dovrebbero esserci presto gli stati esteri che non hanno intenzione di chiudere le loro piste da sci fino a fine gennaio. Cosa che invece viene proposto da diversi paesi europei, tra cui proprio l’Italia.