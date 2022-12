Quarti di finale dei Mondiali in Qatar 2022 e favorite per la vittoria della Coppa del Mondo

I pronostici Mondiali stanno offrendo tantissimo divertimento e sorprese, almeno nella fase a gironi e nell’ottavo di Spagna – Marocco, che ha visto trionfare gli Africani ai rigori.

Per il resto delle gare degli ottavi, sono passate tutte le squadre favorite, la Croazia ha faticato un po’ con il Giappone che non ha mollato fino ai rigori, anche l’Argentina ha dovuto tenere duro per passare contro l’Australia. Inghilterra, Francia, Olanda e Portogallo, non hanno avuto alcun problema ad agguantare i quarti di finale.

Quarti di Finale Qatar 2022: tutte gare di altissima qualità tattica

Si parte con Croazia – Brasile in un match difficilissimo da interpretare, con i Brasiliani che hanno dominato letteralmente il Mondiale e la Croazia ancora in ombra. Questa gara si caratterizzerà soprattutto per i gol, il simbolo Over 2.5 potrebbe rappresentare la migliore interpretazione della gara, con risultati esatti che spaziano da 1 – 2 a 2 – 2.

Olanda – Argentina è una partita dalle mille curiosità, in totale dal 1974 fino a oggi, queste due Nazionali si sono scontrate 7 volte in totale, con 3 vittorie degli Orange e 4 pareggi, risultati abbastanza plausibili se si tiene conto che dal 1978 fino al 1998, queste due squadre non hanno mai giocato contro. Il simbolo X sembra dominare l’equilibrio del match ma i supplementari e la lotteria dei rigori, potrebbero complicare le cose per entrambe le selezioni.

Marocco – Portogallo è un match non scontato, con Portoghesi favoriti e Marocchini chiamati a scrivere la storia. Bisognerà vedere dopo il primo tempo come si evolverà la partita, non è scontata una vittoria di misura per una delle due squadre.

Francia – Inghilterra è un primo antipasto della finale di questi Mondiali, il rischio è che anche questa gara rimanga incastrata sullo 0 – 0 per gran parte dei 90 minuti ma bisogna prestare particolarmente attenzione ai Campioni del Mondo, che vogliono bissare il successo del 2018.

Squadre favorite per la vittoria dei Mondiali: sfida tra Messi, CR7, Neymar e Mbappe

Il Brasile è la squadra ultra – favorita quotata a 2.8 per la vittoria della Coppa del Mondo, segue la Francia quotata a 5. Argentina e Portogallo sono quotate entrambe a 6.5, paradossalmente potrebbe verificarsi proprio questa finale tra underdog.

Tra i calciatori più forti al mondo in queste sfide, spiccano i soliti CR7, Messi, Neymar e Mbappe: la speranza è quella di vedere una finale tra due di loro.

Il probabile capocannoniere della Coppa del Mondo 2022

Con 5 gol realizzati durante la fase a gironi e negli ottavi, Mbappe è il capocannoniere mondiali 2022 favorito in assoluto, quotato a 1.53.

Segue nel valzer delle quote Richarlison del Brasile con 3 reti quotato a 8.5 e Messi con altrettante reti finora, quotato a 13.

Tra gli altri marcatori spiccano Ramos del Portogallo, Giroud ancora per la Francia quotato a 21 e Gakpo dell’Olanda quotato a 31. Attenzione anche a Saka quotato a 36 e Rashford quotato a 31, entrambi militano nella selezione Inglese.