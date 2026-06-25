Quattro big del Napoli sono sul mercato? Ecco chi sono

Il mercato del Napoli è in attesa di poter prendere il decollo in vista dell’insediamento di Massimiliano Allegri, ma gran parte delle strategie estive dipenderà dalle possibili cessioni di alcuni elementi di primo piano della rosa. La dirigenza azzurra, secondo quanto riportato da AreaNapoli, sta valutando attentamente la posizione di quattro giocatori considerati sacrificabili davanti a offerte ritenute adeguate. L’obiettivo resta quello di alleggerire il monte ingaggi e creare spazio per nuovi investimenti richiesti da Allegri.

Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga rappresenta uno dei costi più elevati dell’organico e il suo futuro sarà discusso direttamente con il nuovo allenatore. Un’eventuale partenza consentirebbe al club di risparmiare circa 11 milioni di euro lordi, una cifra significativa che potrebbe essere reinvestita sul mercato in entrata.

Particolare interesse ruota anche attorno alla situazione di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense è legato al Napoli da un contratto in scadenza tra un anno, ma la società non è disposta a cederlo a condizioni sfavorevoli. Il giocatore aspetta proposte concrete e destinazioni gradite prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro.

Nel caso in cui Anguissa dovesse lasciare il club, la dirigenza potrebbe tornare con decisione su Adrien Rabiot. Il francese è un profilo particolarmente apprezzato da Allegri, che lo considera ideale per garantire qualità, esperienza e fisicità al centrocampo azzurro nella prossima stagione. L’anno scorso, al Milan Rabiot ha contribuito significativamente a reggere il centrocampo rossonero.

Un altro tema centrale riguarda la porta. Allegri ha individuato in Guglielmo Vicario il rinforzo prioritario per il ruolo, ma l’operazione dipenderà dalle uscite. Prima di affondare il colpo con il Tottenham, infatti, il Napoli dovrà cedere almeno uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. De Laurentiis, nel frattempo, è pronto ad assecondare le richieste del tecnico per costruire una squadra ambiziosa in vista del Centenario e del ritorno ai vertici europei.