Quattro Primavera nell’allenamento odierno: Melnyk tra di loro

Nella seduta di ieri a Castelvolturno il Napoli si è allenato con una lieta sorpresa: quattro giovani della Primavera hanno preso parte alla seduta, con anche tra di loro il giovane ucraino Nikita Melnyk

Seduta di allenamento con i giovani della Primavera

Nella giornata di ieri, vigilia della partita contro lo Sporting Lisbona in Champions, i partenopei si sono allenati in presenza di quattro giovani giocatori della Primavera. Una lieta notizia per i giovani, che hanno potuto prendere parte agli allenamenti dei più grandi.

I quattro giocatori in questione sono il classe 2008 Melnyk, il classe 2007 Genovese, capitan De Chiara e il 2006 Eletto. Tutti giocatori sotto l’attenzione di Antonio Conte, che ha visionato da più vicino Nikita Melnyk.

Chi è Nikita Melnyk?

Nikita Melnyk è un giovane calciatore ucraino, nato l’8 gennaio 2008. Gioca come terzino destro (o esterno basso) per il Napoli Primavera. Cresciuto nel settore giovanile dello Shakhtar Donetsk, ha militato nella scorsa stagione in Serie D con l’Imolese, prima di trasferirsi in azzurro lo scorso agosto. Si tratta di un innesto prospettico per la Primavera azzurra, guidata da mister Dario Rocco, che spera di vedere buone cose come dimostrato con la maglia delle giovanili dell’Imolese dove ha dimostrato di poter entrare a far parte del Napoli.