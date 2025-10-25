Malumore De Bruyne, Massimo Sparnelli: “Non era abituato a ricevere commenti così negativi”

Kevin De Bruyne continua a vivere un’esperienza contrastante al Napoli. Il fuoriclasse belga alterna momenti di classe assoluta a prestazioni opache e prive di continuità, lasciando nei tifosi la sensazione che non sia ancora al massimo della condizione.

Secondo indiscrezioni provenienti da Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del club partenopeo, l’Al-Hilal avrebbe messo sul tavolo un’offerta da quaranta milioni di euro, cifra che potrebbe indurre la dirigenza a riflettere seriamente su una cessione già nel mercato invernale.

De Bruyne, arrivato a Napoli come colpo di prestigio internazionale, non avrebbe trovato nel calcio italiano l’atmosfera ideale per esprimere il suo talento. Le critiche piovute su di lui nelle ultime settimane sembrano aver inciso sul suo morale, alimentando voci di malumore e possibili scenari di addio anticipato.

“Kevin De Bruyne, secondo quanto mi hanno riferito alcuni giornalisti inglesi, sarebbe deluso dal calcio italiano, il belga si sarebbe infatti aspettato qualcosa di diverso. Inoltre c’è una cosa che proprio non sopporta. Il riferimento è alle critiche ricevute finora. Il centrocampista non era abituato ad accettare certi commenti così negativi su di lui”, ha concluso Massimo Sparnelli.