martedì, Settembre 23, 2025
Infortunio Buongiorno, prime sensazioni non positive: possibile rientro dopo la sosta?

Moreno Zannone
Alessandro Buongiorno durante la partita amichevole RC Lens / Torino FC, 2 agosto 2023 allo Stade Bollaert-Delelis. fonte: wikipedia

Nuovo campanello d’allarme in casa Napoli: contro il Pisa, all’80′ di gioco, Alessandro Buongiorno ha chiesto il cambio ed è stato sostituito da Juan Jesus. Un’uscita che ha fatto crescere subito la preoccupazione tra tifosi e staff tecnico, anche perché il difensore era reduce da altre noie fisiche nelle scorse settimane.

Nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti più chiari, con gli esami strumentali che serviranno a definire l’entità del problema. L’infortunio interessa l’adduttore sinistro, un punto delicato che può condizionare i tempi di recupero in maniera significativa. Lo stop, infatti, può variare da pochi giorni a oltre un mese, in base alla gravità del guaio muscolare.

Per Buongiorno potrebbe trattarsi di un infortunio lieve, che potrebbe tenerlo ai box per una o due settimane ma che costringerebbero Antonio Conte a rivedere la difesa per oltre un mese.

Il rientro del difensore azzurro, in tal caso, avverrebbe dopo la sosta di ottobre. La data più realistica per rivederlo in campo è quella del 18 ottobre, giorno in cui il Napoli affronterà il Torino: una sfida dal sapore speciale per Buongiorno, pronto a tornare proprio contro la sua ex squadra.

