Questione Osimhen, la SSC Napoli ha proposto un rinnovo fino al 2030: la risposta del nigeriano

Il calciomercato estivo si avvia verso la conclusione e la questione Osimhen è ancora in alto mare. La dirigenza partenopea non riesce a trovare una soluzione per l’attaccante nigeriano e, per questo, secondo quanto rivelato dall’opinionista Massimo Sparnelli ai microfoni di calcionapoli24.it, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto al bomber azzurro un nuovo contratto fino al 2030.

Ciò avrebbe permesso al club di spalmare il suo oneroso ingaggio e ridurlo di 3-4 milioni rispetto ai 10 attualmente percepiti. La proposta è stata declinata da parte di Osimhen, ha aggiunto Sparnelli.

RINNOVO VICTOR OSIMHEN FINO AL 2030 CON SPALMATURA DELL’ONEROSO INGAGGIO DA 10 MILIONI DI EURO A STAGIONE: L’ATTACCANTE HA RISPEDITO L’OFFERTA AL MITTENTE

L’obiettivo di De Laurentiis era quello di far diventare Osimhen un punto di riferimento della squadra. Conferme, in tal senso, sono arrivare anche dall’edizione odierna de Il Mattino. Il noto quotidiano, infatti, riporta che il presidente partenopeo ha tentato una mediazione sul contratto di Osimhen, provando a proporre una riduzione dell’ingaggio da 10 milioni di euro, una spalmatura comprensiva di bonus.

Da parte di Osimhen ed il suo procuratore, però, la risposta è stata categorica, rispedendo la proposta al mittente. Come ribadito più volte, Osimhen vuole lasciare Napoli per una nuova destinazione. Con il PSG è stato già trovato l’accordo economico sull’ingaggio.